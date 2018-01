Comment obtenir le remplacement d'une batterie d'iPhone

André Boily 02-01-2018 | 17h49

Même si la batterie de votre iPhone affiche une bonne forme, le programme de remplacement des batteries par Apple pour 29 $US représente une belle occasion à saisir pour redonner une durée de vie et des performances à votre appareil sans fil.

La fin de 2017 s'est soldée par un petit scandale chez Apple qui a admis avoir ralenti le processeur des iPhone plus vieux afin de préserver la batterie.

En faisant passer de 79 à 29 $US le coût de remplacement des batteries d'iPhone 6 par exemple, cela représente un moyen très abordable de retrouver l'autonomie et la performance de son téléphone intelligent sans bridage de processeur.

Selon des informations de sources américaines (celles pour le Canada viendront plus tard), il sera possible d'effectuer le remplacement dans une boutique Apple Store ou chez un centre de service autorisé Apple. Même si le moyen du courrier est suggéré, on le recommande moins à cause des délais de transport pour l'expédition et le retour.

En allant sur la page de soutien d'Apple, vous pourrez obtenir un rendez-vous pour son remplacement. Choisissez iPhone > Batterie, alimentation et recharge > Remplacement de batterie > Envoyer pour réparation ou Parler à l'assistance Apple maintenant (curieusement, la version anglaise du site offre davantage de possibilités).

Ayez votre identifiant Apple pour vous enregistrer.

Même si à l'aide du diagnostic par le technicien votre batterie d'iPhone 6 affiche une bonne forme avec 80% de sa capacité d'origine, Apple procédera à son remplacement.

Seule ombre au tableau, la quantité de batteries disponibles. L'attente pourra grandement varier entre quelques heures à quelques jours.

Par chance, le programme de remplacement durera assez longtemps pour vous permettre de mettre à niveau votre iPhone. Celui-ci se termine fin décembre 2018.