Apple lancerait trois nouveaux modèles de iPhone en 2018

TVA Nouvelles 07-12-2017 | 11h08

Après avoir lancé son iPhone le plus coûteux et technologiquement avancé en novembre, Apple reviendrait à la charge en 2018 avec trois nouveaux modèles, selon ce que rapporte jeudi Nikkei.

Parmi ces trois nouveaux iPhones, Apple envisagerait la fabrication d'un modèle avec un écran OLED de 5,8 pouces et un autre de 6,3 pouces, le plus gros jamais produit par la compagnie. À titre comparatif, l'iPhone X, seul autre modèle Apple à être pourvu d'un écran OLED, est large de 5,8 pouces.

La technologie OLED promet une qualité d'image plus colorée, plus éclatante et une meilleure efficacité énergétique que les écrans LCD, utilisés notamment sur les iPhones 8 et 8 plus. Les panneaux OLED sont également incurvables et pourraient éventuellement être utilisés pour fabriquer des téléphones pliables, une technologie pour laquelle Apple a déjà déposé un brevet.

Nikkei rapporte également qu'Apple aurait des plans pour un troisième modèle, doté d'un écran LCD.

Cette décision s'expliquerait en partie par la nécessité pour Apple de diversifier ses fournisseurs d'écran, eux qui font affaire avec une filiale de son rival Samsung pour l'achat des composantes OLED. Les modèles avec écran LCD permettraient également à la compagnie d'offrir plus de choix aux consommateurs, notamment en ce qui concerne la couleur des appareils.

Les informations obtenues par Nikkei ne font toutefois pas état des autres technologies mises de l'avant par Apple avec le iPhone X, comme la reconnaissance faciale.

Apple n'a pas commenté le dossier.