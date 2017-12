Vendredi fou ou pas, Apple a vendu 6 millions d'iPhone X le weekend dernier, sans rabais

André Boily 29-11-2017 | 17h25

C'est le téléphone intelligent le plus cher chez Apple et la demande d'iPhone X pendant frénétique weekend de l'Action de grâce s'est soldé par la vente de 6 millions d'appareils. Les concurrents comme Samsung doivent s'arracher les cheveux.

Entre le vendredi fou et le cyber lundi, ce fut comme chaque année le plus important weekend pour les détaillants petits et gros, en ligne comme dans les centres d'achat.

Tous en ont profité pour déstocker leurs entrepôts avec des prix les plus alléchants possible, tous sauf Apple, comme d'habitude.

Son modèle phare, le tout nouveau iPhone X s'est vendu comme de petits pains chauds. Avec 6 millions d'unités vendues, à 1000 $US pièce, la firme de Cupertino a engrangé 6 milliards $ en quatre jours.

Et comme la demande excède l'offre, il n'y avait aucun appareil disponible en boutique. Le mieux qu'un acheteur pouvait espérer était de sortir d'une boutique Apple avec un iPhone 8 ou 8 Plus en poche. Pour se procurer un iPhone X, il fallait le commander en ligne et patienter une à deux semaines.

Certains analystes estiment à 15 millions le nombre d'iPhone vendus depuis le début novembre, dont 40% pendant le dernier weekend (6 millions d'unités).

Ceux-ci estiment à 3 millions d'unités par semaine la production en novembre et à 4 M celle du mois prochain.

Le prix élevé du modèle X ne semble pas effrayer les consommateurs, et avec Noël qui s'en vient, Apple connaîtra un beau et prospère temps des fêtes... sauf ses concurrents comme Samsung.