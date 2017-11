iPhone X, Apple réalise une solide marge sur chaque appareil vendu

André Boily 07-11-2017 | 17h43

Chaque sortie d'un nouvel appareil, surtout téléphone intelligent, amène son lot d'expériences, de tests et de résistance. Parmi l'un d'eux, le calcul du coût de chaque composante pour en estimer le coût de fabrication par rapport à son prix de vente.

L'organisation TechInsights a démembré un iPhone X pour en calculer le coût de fabrication et, selon ce que rapporte l'agence Reuters, Apple réaliserait un joli profit sur chaque appareil vendu.

Ainsi, la somme des composantes du iPhone X reviendrait à 357,50 $US l'unité vendue elle 999 $US sur le marché américain. Apple réaliserait selon ces chiffres une solide marge de 64% de profit (ou 640 $US) sur chaque appareil vendu.

La fabrication du iPhone X serait même plus rentable que celle du nouveau iPhone 8 qui, à 699 $US, dégage une marge de 59 %.

Le rapport de TechInsights indique le superbe écran OLED de 5,8 po coûterait 65,50 $US, soit le double de celui (ACL) du iPhone 8 évalué à 36 $US.

Bien entendu, ce ne sont que des estimations, mais cela vous donne une bonne idée pourquoi Apple engrange à elle seule une très forte proportion des profits de toute l'industrie des fabricants de téléphones intelligents - ne laissant que des miettes à ses concurrents qui conçoivent des appareils exploitant Android.

Samsung a beau décrier le nouveau iPhone X d'Apple sur le Web, reste que le conglomérat sud-coréen est en partie responsable des succès du iPhone en fabriquant plusieurs de ses composantes.