Apple publie la mise à jour iOS 11.1 censée corriger les problèmes de consommation

André Boily 01-11-2017 | 17h01

Après trois mises à jour mineures, Apple apporte enfin une première refonte majeure de son système d'exploitation mobile pour iPhone et tablette iPad. iOS 11.1 devrait en outre corriger l'excès de consommation qui réduit l'autonomie de la batterie.

Mon appareil roule encore iOS 10.3.3 et, comme je l'ai déjà dit et écrit, il est toujours préférable d'attendre la première mise à jour majeure avant de passer à un nouveau système d'exploitation, que ce soit sur ordinateur ou téléphone intelligent. Ce faisant, je me suis épargné ainsi trois mises à jour mineures et plusieurs gigaoctets en téléchargement, - une installation à 11.1 qui sera effectuée dans les prochains jours.

Apple, après trois courtes mises à jour rapides 11.0.1 à 11.0.3, publie avec celle de 11.1 la première refonte majeure qui, espérons-le, doit corriger les ennuis de surconsommation électrique du nouveau système d'exploitation lancé le 19 septembre dernier. Des tests mis en ligne sur YouTube ont démontré des gains de plusieurs heures d'autonomie avec la mise à jour 11.1. En soi, une bonne nouvelle.

La refonte à 11.1 apporte 70 nouveaux symboles emoji et la gestuelle multitâche 3D.

Outre cela, la mise à jour résout des problèmes liés à l'application Photo et d'accessibilité, ainsi que la réintégration du sélecteur d'applications en appuyant sur le bord de l'écran avec 3D Touch.

Apple est à plancher sur la mise à jour à 11.2 qui intégrera SiriKit pour les haut-parleurs intelligents HomePod.

N'oubliez pas, avant toute mise à jour de votre appareil mobile, d'effectuer une sauvegarde en ligne sur iCloud ou avec votre ordinateur avec le logiciel iTunes pour MacOS et Windows.

Test de durée en ligne (en anglais) avec la nouvelle mouture d'iOS 11.1 sur des iPhone 6S Plus, 7 Plus et 8 Plus.