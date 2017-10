Samsung fera beaucoup d'argent avec les... iPhone X

André Boily 03-10-2017 | 15h28

Incroyable, mais le géant sud-coréen Samsung ferait presque autant d'argent à produire des composantes pour les appareils iPhone X de son rival Apple qu'avec ses appareils haut de gamme comme les Galaxy S8.

Sur le site dédié aux produits Apple 9to5mac, une analyse des composantes du iPhone X révèle que pour chaque téléphone intelligent produit, le géant et rival sud-coréen Samsung gagnera près de 110 $US.

La composante la plus coûteuse produite par Samsung serait entre autres l'écran OLED du iPhone X construit selon les spécifications d'Apple. La recheche fut menée par la firme Counterpoint Technology Market Research pour le Wall Street Journal. Outre l'écran, Samsung produit aussi les batteries et les condensateurs électriques du iPhone X.

La firme estime à plus de 4 milliards $US les revenus de Samsung par sa division de production de composantes, soit plus que ceux des pièces pour son produit-vedette le Galaxy S8. Bien évidemment, et parce que Samsung produit entièrement ses S8, les revenus seront supérieurs sur chaque téléphone S8 vendu au client. Mais cela vous donne une idée de l'ampleur de la production d'Apple jusque chez ses rivaux comme Samsung.

9to5mac termine en soulignant la dépendance de Samsung à Apple en disant que la banque CLSA avait estimé que la production seule de composantes pour les iPhone équivalait au tiers des revenus globaux de Samsung.