Les meilleures astuces cachées d'iOS 11 pour votre iPhone

André Boily 26-09-2017 | 21h08

Maintenant que le nouveau système mobile iOS 11 d'Apple est disponible en mise à jour, voici quelques-unes des astuces à connaître pour mieux apprécier son appareil.

Si le lancement d'iOS 11 a été assombri par sa tendance à surconsommer l'énergie des batteries - ce qui sera, espérons-le, corrigé ultérieurement - le nouveau système apporte son lot de trucs et astuces qu'il fait bon de connaître.

Centre de contrôle personnalisable

Le centre de contrôle, c'est cette interface accessible depuis l'écran verrouillé servant à gérer diverses fonctions de son téléphone, sans avoir à le déverrouiller. Personnalisable, on peut choisir ce qui y apparaîtra. Pour cela, il faut aller à Réglages > Centre de contrôle > Contrôles à personnaliser. Choisissez ce qui vous plaît.

Lecteur de codes QR intégré

Auparavant, il fallait pour lire les codes QR une application dédiée. Maintenant, cette fonction est intégrée dans l'application Appareil-photo. En prenant une photo du code QR, vous serez amené au navigateur Safari.

Numériseur de document

Dans la même veine, vous pourrez numériser un document sans application dédiée, comme TurboScan que j'utilise à l'occasion. Ouvrez Notes, tapez + pour ouvrir une nouvelle note, puis tapez Numériser. Avec le document numérisé par l'appareil-photo, ajustez les coins et le tour est joué. Vous pouvez même signer avec votre doigt le document.

Copies-écrans à éditer

En appuyant simultanément sur les boutons de verrouillage et d'accueil, on produit une copie-écran. Dorénavant, c'est images stockées sous Photos > Pellicule peuvent être éditées et dessinées. Amusez-vous !

On peut même ajouter un écran vidéo en suivant à nouveau le chemin du Centre de contrôle et en choisissant Enregistrement d'écran.

Libérer de l'espace de stockage

Si vous désirez alléger la mémoire de stockage de votre iPhone ou iPad, allez à Réglages > Général > Stockage iPhone. Les informations y sont beaucoup mieux détaillées et les fonctions plus nombreuses; surtout que le nouveau système a tendance à être plus ou moins gourmand en espace de stockage selon les appareils.

Siri au clavier

Au lieu de parler à l'interface Siri en pleine église ou ailleurs dans un endroit inapproprié, il est désormais possible d'accéder à Siri par le clavier. Pour cela, allez à Réglages > Général > Accessibilité > Siri > Taper pour Siri. En appuyant longtemps sur le bouton d'accueil, Siri s'active avec un clavier.

Clavier à un doigt

Au clavier, appuyez sur le bouton emoji pour choisir la fonction clavier à un doigt, gauche ou droit.