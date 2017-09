iPhone et iPad, le nouveau iOS11 draine vite les batteries

André Boily 23-09-2017 | 21h45

La mise à jour majeur à iOS 11 des produits mobiles Apple est disponible dans les iPhone et iPad et ceux qui l'ont installée ont noté une dégradation nettement plus rapide des capacités de leur batterie.

Un nouveau système, sur mobile ou sur ordinateur, c'est rarement plus économe en ressources. Et c'est souvent comme ça, les nouvelles fonctions ou capacités exigent davantage de ressources, en d'autres mots, le processeur tourne plus vite plus longtemps et plus souvent.

De mémoire, chez Apple, macOS 10.10 était plus économe que 10.9.

Les amateurs d'Apple, ils sont très nombreux, n'ont pu s'empêcher d'installer la mise à jour majeure faisant passer leur système mobile d'iOS 10 à iOS 11. Première découverte, leur batterie s'épuisait à un... rythme alarmant. Et alarmant veut dire ici deux fois plus vite.

Pour l'évaluer, les sites de nouvelles sur Apple ont tous mis en ligne le tableau du rythme de décharge des batteries de Wandera qui peut compter sur un bassin de 50 k utilisateurs d'iPhone et d'iPad.

Dans les tests de Wandera, le système iOS 10 se déchargeait en moyenne de 100 % à 0 % en 240 minutes. Le nouvel iOS 11 brûle littéralement sa batterie en 96 minutes.

Autre remarque, plus le téléphone est ancien, plus rapide est la décharge de la batterie. Pour les nouveaux iPhone 8, 8 Plus et X, le problème sera beaucoup moins grave.

Trois suggestions

N'installez pas iOS 11 si votre appareil n'est pas récent. Pour les autres, rien ne presse de l'installer maintenant, des mises à jour mineures, mais tout de même essentielles, viendront sans doute corriger la gestion du système. Et une troisième, qu'il est toujours bon d'effectuer de temps à autre, faire le tour des réglages (sous Réglages > Batterie) pour voir quelles applications consomment le plus d'énergie et quittez les applications ouvertes inutilement. Allez aussi à Réglages > Général > Actualisation en arrière-plan pour désactiver les applications qui actualisent inutilement leur contenu en ligne par WiFi ou cellulaire. Ensuite, allez à Réglages > Confidentialité > Service de localisation pour limiter le nombre d'applications qui accèdent à votre position en arrière-plan.

Arme ultime, activez le Mode économie d'énergie sous Réglages.