iPhone 7 et iPhone 8, quelles sont les différences ?

André Boily 19-09-2017 | 12h16

Pour la première fois, Apple nous offre une belle et large brochette de téléphones intelligents dans toutes les catégories de tailles, de prix et de technologies. Parfois, il sera même difficile de choisir entre un nouveau produit et un autre moins frais, comme c'est le cas entre les modèles iPhone 8 et 7.

Les nouvelles caractéristiques de l'iPhone 8 valent-elles mieux que celles du téléphone iPhone 7 qu'il est censé remplacer ? Pour mieux y voir, comparons les iPhone 7 et 8 dans leur version 4,7 po.

Visuellement, ces deux téléphones intelligents sont quasi identiques avec les deux grandes bordures et le bouton de déverrouillage Touch ID, la différence la plus importante se situant en épaisseur et en largeur, le nouveau 8 est 0,2 mm plus massif à cause de son dos en verre qui permet la recharge sans fil par induction. Le tout se traduit par un gain de poids de 10 g. Si ce type de recharge est un bon point pour vous malgré que les chargeurs Qi ne soient offerts qu'en option, alors avantage au 8 qui dispose également de la fonction de recharge rapide (0 à 50 % en 30 min).

Volume des haut-parleurs : +25% plus puissant en faveur du iPhone 8.

Résolution identique des écrans DEL à 1334x750 pixels. L'écran de type OLED reste l'exclusivité du iPhone X chez Apple. Seul gain du 8, le support de l'imagerie HDR avec les standards HDR 10 et Dolby Vision.

Enregistrement vidéo : match égal entre les deux hormis l'ajout des débits 4K en 24 et 60 images/s pour l'iPhone 8 contre l'unique 4K à 30 i/s au modèle 7. Les capteurs photo restent quant à eux identiques, mais le traitement d'image serait meilleur en faible lumière et en réduction du bruit numérique (les fameux pixels parasites).

Sous le capot

Ici, les avantages du iPhone 8 sont plus notables. Le nouveau produit tourne avec le même processeur A11 Bionic 64 bits que l'iPhone X et son moteur neuronal, contre l'A10 Fusion 64 bits de l'iPhone 7. Le premier intègre un coprocesseur de mouvement M11, M10 pour le second. Apple indique un gain de 25 % en performance entre le modèle 8 par rapport au 7. La performance graphique serait 30 % meilleure et le multitâche gagnerait 70%.

Capacités et prix

Entre les modèles 7 et 8 en 4,7 pouces, les capacités de stockage ont doublé : 32 à 64 Go, 128 à 256 Go. Mais les prix ont suivi la même tendance :

iPhone 8 64 Go : 929 $CAN (+190 $)

iPhone 8 256 Go : 1139 $CAN (+270 $)

iPhone 7 32 Go : 739 $CAN

iPhone 7 128 Go : 869 $CAN

Prix auxquels il faut ajouter 15 % de taxes.

On comprend la stratégie d'Apple ici, celle d'offrir un iPhone 8 juste assez nouveau par rapport au modèle 7, mais pas trop évolué pour concurrencer le nouveau modèle haut de gamme iPhone X.