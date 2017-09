Où sont les applications dans la mise à jour d'iTunes 12.7 ?

André Boily 13-09-2017 | 15h38

Si vous venez de télécharger la mise à jour d'iTunes à la version 12.7, ne cherchez plus l'onglet Applications, il a disparu. Dorénavant, ces dernières avec les sonneries ne sont gérées qu'à partir de l'application maison App Store sur votre iPhone.

Semaine chargée avec les dévoilements de nouveaux produits chez Apple. Attendez-vous à plus de contenus sur la firme de Steve Jobs qu'en temps normal, comme cette discrète mise à jour d'iTunes à la version 12.7 qui apparaîtra dans l'application App Store de votre Mac.

Comme d'habitude, je télécharge les mises à jour d'Apple sur mon MacBook Air et, machinalement, je clique sur la suite de boutons pour compléter le processus. Or, une mise en garde est apparue, comme il y en a souvent, et sans prendre le temps de la lire (et de la relire), je clique OK.

Ayant toujours préféré effectuer les mises à jour directement sur mon ordinateur avec iTunes et de les synchroniser avec mon iPhone par câble USB, en naviguant dans les menus, l'onglet Applications a disparu.

iTunes = musique, films, séries télé, podcasts et livres audio

À partir de cette version d'iTunes, toutes les mises à jour d'applications passeront par le système iOS de votre iPhone - méthode qui, je dois le dire, ne m'a jamais enthousiasmé à cause de la connexion WiFi qu'elle impose - parce que j'ai toujours préféré la connexion filaire pour les téléchargements lourds et le sans fil WiFi pour les contenus légers. Cela dit, la mise à jour directement du iPhone demeure plus simple à faire.

Ménage d'automne

Autre gain, d'espace disque cette fois, le dossier «Mobile Applications» du dossier iTunes ne sert plus à rien. Dans mon cas, c'est 149 applications totalisant 18 gigaoctets qui peuvent être libérés du disque électronique SSD de mon Mac.

Si on doit retélécharger une application sur son iPhone, la procédure est ici.