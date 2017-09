Nouvelle montre Apple, c'est un téléphone en soi

André Boily 13-09-2017 | 12h43

On peut dire de cette nouvelle série 3 de la montre Apple Watch qu'elle apporte la véritable petite révolution et une maturité que l'on a imaginées plusieurs fois au cours des dernières décennies, celle de parler à sa montre comme s'il s'agissait d'un véritable téléphone.

Donc, plus besoin d'avoir son iPhone sur soi pour utiliser les fonctions de communication cellulaire et des services qui y sont reliés.

Il est donc possible d'aller faire ses courses ou son jogging sans téléphone. Si Samsung propose depuis 2014 des montres téléphones, ces dernières étaient encombrantes, consommaient rapidement leur pile à cause de la connexion cellulaire et exigeaient un compte cellulaire distinct.

Numéro identique à celui du iPhone

La nouvelle montre Apple Watch série 3, en revanche, avance 18 h d'autonomie et une minceur quasi identique aux modèles série 2 tout en utilisant le même numéro de téléphone que celui du iPhone, qui lui reste indispensable. Cependant, cette nouvelle fonction de communication coûtera 10 $US de plus par mois selon les opérateurs américains AT&T et T-Mobile US.

Bon point, les prix des différentes montres série 3 ne grimpent que légèrement par rapport à la série précédente, tout en apportant de meilleures capacités; 429 $CAN pour les modèles les moins chers, jusqu'à 989 $CAN pour les modèles de luxe avec bracelet inox. Autre gain, la montre peut diffuser de la musique à partir du service Apple Music.

Ceux qui d'entre vous ont été intéressés par ce gadget, mais hésitant à passer à l'acte, la montre possède enfin la maturité technologique qui faisait défaut aux modèles précédents et aux produits concurrents - pensons à Fitbit ou Garmin.

Disponibilité : 22 septembre. Précommandes : 9 septembre.