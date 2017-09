Luxe et technologies du nouveau iPhone X, Apple entend reprendre sa position dominante en haut de gamme

André Boily 12-09-2017 | 23h25

Doté d'un design tout en verre, d'un écran Super Retina, d'un capteur photo avec effet de profondeur, d'une reconnaissance faciale Face ID et d'un processeur A11, le tout nouveau iPhone X offre un écran 5,8 po plus grand tout en étant plus compact que l'iPhone 7 Plus 5,5 po.

C'est le nouveau joujou de luxe d'Apple, mais les amateurs pressés devront patienter, celui-ci ne sera prêt qu'à partir du 3 novembre et en précommande le 27 octobre. Le bon côté à cela, ceux-ci auront le temps d'économiser ou de réduire des dépenses pour se le procurer au coût de 999 $US, et en croisant les doigts pour que notre dollar poursuive sa remontée. Cela dit, ce iPhone X (dix) marque le dixième anniversaire de ce célèbre téléphone intelligent.

S'il faut retenir deux choses à ce nouveau porte-étendard de la firme à la pomme, c'est la reconnaissance faciale appelée Face ID qui déloge le déverrouillage par empreinte digitale Touch ID et le design sans bordure de l'écran qui occupe 5,8 po en diagonale tout en étant plus compact que le modèle 7 Plus de 5,5 po.

Déverrouillage et paiement avec Face ID

Dans sa présentation plus tôt cet après-midi, Apple affirme que ses ingénieurs ont testé un milliard d'images pour bâtir le réseau neuronal du système qui serait plusieurs fois plus sûr que la technologie par empreinte digitale. À moins d'avoir un voyou comme jumeau, la chance qu'un étranger puisse déverrouiller votre iPhone X est d'un sur un million, contre une sur 50 000 avec son empreinte digitale.

Des spécialistes ont dit à Bloomberg que si Face ID présentait des défauts, cela pourrait causer bien des torts à la réputation d'Apple et à son système de paiement Apple Pay qui se sert de Face ID pour conclure des transactions.

Face ID fait appel à une image complexe 3D de votre visage obtenue par une caméra infrarouge, un projecteur qui établit quelque 30 000 points et un capteur de proximité pour créer un «modèle mathématique de votre visage», même si vous portez une tuque cet hiver.

Écran OLED 5,8 pouces sans bordures

C'est le premier téléphone Apple sans bordures et le verre des faces avant et arrière est le plus durable. La bande en acier inox qui l'enveloppe lui ajoute luxe et solidité.

L'écran est aussi le plus moderne qui soit avec les technologies OLED ou DELo en français (par diodes électroluminescentes organiques) et HDR à imagerie à grande gamme dynamique. L'écran HDR supporte également Dolby Vision et HDR10 quand le contenu vidéo est produit dans ces formats.

Par ailleurs, le téléphone pourra être rechargé par induction, donc sans fil, en le posant sur un socle de recharge, vendu séparément.

Le téléphone intelligent de 999 $US sera livré dans un seul format d'écran 5,8 po avec, au choix, deux capacités - 64 et 256 Go-, et deux couleurs argent et gris spatial.