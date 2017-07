Pour de belles photos, mieux vaut un iPhone dit un ex-cadre de Google

André Boily 31-07-2017 | 18h09

Un ancien directeur de Google n'y va pas avec le dos de la cuillère, «il n'utiliserait jamais un téléphone intelligent Android pour des photos!» écrit Vic Gundotra dans une conversation écrite sur Facebook.

«Le problème était Android. Du moment que Samsung tente de créer des capacités novatrices en photographie, il se bute au système d'exploitation Android.»

Pour situer M. Vic Gundotra, il est celui qui a mis sur pied Google+ avant de devenir PDG de la compagnie spécialisée en santé AliveCor.

L'avantage d'Apple vient du fait qu'ils peuvent innover tant sur le plan matériel que logiciel. Ils peuvent mettre à jour leur logiciel avec les plus récentes améliorations et les distribuer sur l'ensemble des appareils.

M. Gundotra cite en exemple le mode portrait du iPhone 7 Plus, «un de ses plus grands avantages» dit-il. Et conclut, «si vous tenez réellement à faire de belles photos, vous devez posséder un iPhone. Si être dépassé de quelques années en arrière ne vous dérange pas, achetez un Android».

Selon lui, «les plus grandes innovations en photographie sur téléphone intelligent proviennent du traitement numérique (...) Google était fort il y a environ cinq ans, mais le groupe a pris du retard».

À l'inverse, pour chaque innovation matérielle d'un fabricant de téléphones intelligents, ce dernier doit convaincre Google de la rendre disponible à d'autres applications par le moyen des API. «Ce qui prend des années», tranche Gundotra.

Reconnaissance faciale sur l'iPhone 8 !

Selon les médias spécialisés, si Apple tient à son calendrier de dévoilement, l'iPhone 8 sera dévoilé dans la première ou deuxième semaine de septembre.

Et par une nouvelle fuite sur un micrologiciel (firmware) découvert dans les haut-parleurs intelligents HomePod, l'iPhone 8 utiliserait une fonction de reconnaissance faciale par infrarouge. Cette technique remplacerait le déverrouillage par empreinte digitale Touch ID. Dans le code du micrologiciel, MacRumors publie qu'on y aurait découvert des codes comme «TooFarFromCamera».

Ça reste à voir !