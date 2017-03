Apple lance une édition RED du iPhone 7

21-03-2017 | 14h24

Apple ajoute aujourd'hui une nouvelle couleur à sa gamme d'iPhone 7 : le rouge.

Cette édition spéciale des iPhone 7 et 7 Plus, d'un magnifique fini en aluminium, souligne le dixième anniversaire du partenariat entre Apple et (RED), l'association du chanteur Bono. Les bénéfices amassés contribueront au Fonds mondial de la lutte contre le SIDA.

« Depuis que nous avons commencé à travailler avec (RED), il y a 10 ans, nos clients ont eu un impact significatif dans la lutte contre la propagation du SIDA grâce à l'achat de nos produits. L'introduction de cette édition spéciale d'iPhone est notre plus grande offre à ce jour en célébration de notre partenariat. Nous avons hâte de les mettre entre les mains de nos clients. », déclare le PDG d'Apple Tim Cook.

Ces nouveaux iPhone 7 RED, modèles équipés d'un stockage de 128 ou 256 Go, seront en vente, dès le vendredi 24 mars via l'Apple Store en ligne, au Canada et ainsi que dans une quarantaine de pays.