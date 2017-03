Une clé USB pour améliorer les capacités de son iPhone

09-03-2017 | 11h20

Dévoilée début janvier 2017 au dernier CES à Las Vegas, la K'ablekey est désormais en vente à partir de 85 $ CAN.

Pour rappel, cette nouvelle clé USB à double connectique (USB3/Lightning) permet de recharger et d'offrir davantage d'espace de stockage (jusqu'à 64 Go) aux appareils mobiles d'Apple, généralement assez limités dans ce domaine.

Cette clé est compatible avec n'importe quel iPhone ou iPad doté d'un port Lightning et permet ainsi de profiter de contenus multimédias supplémentaires sans jamais, ou presque, manquer de batterie pour en profiter.

Elle est vendue de 85 $ CAN (16 Go) à 142 $ CAN (64 Go). L'application gratuite associée PK Memory permet quant à elle de stocker et de partager de nombreux fichiers.