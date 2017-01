Le nouveau iPhone pourrait avoir un écran OLED

16-01-2017 | 16h34

2017 est une année importante pour Apple puisqu'elle marque le 10e anniversaire du lancement de l'iPhone. À ce titre, le prochain modèle de la gamme est particulièrement attendu et pourrait inaugurer plusieurs nouveautés chez Apple, selon les indiscrétions des sites spécialisés dans l'actualité techno.

D'un point de vue esthétique, le prochain iPhone devrait être composé d'un châssis en acier inoxydable retennant deux plaques de verre.

Le modèle le plus haut de gamme devrait quant à lui disposer d'un écran à base de diodes électroluminescentes organiques (OLED). Comparé au LCD, il offre davantage de contraste et de meilleurs niveaux de noir tout en gagnant en finesse, en légèreté et même en autonomie. À noter que l'utilisation d'écrans OLED pourrait permettre à Apple de proposer un premier modèle plus ou moins incurvé, à l'image de ce que fait déjà son principal concurrent Samsung avec son Galaxy S7 Edge. Au final, l'iPhone 8 pourrait très bien être décliné en trois versions: classique, Plus et incurvée.

Apple, tout comme Samsung d'ailleurs, souhaiterait également proposer un smartphone avec un écran occupant la majeure partie de la surface de l'appareil, à l'image du Xiaomi Mi Mix qui a fait sensation en 2016. Du coup, le traditionnel bouton principal de l'iPhone disparaitrait, mais la technologie Touch ID de reconnaissance par empreinte digitale ainsi que l'appareil photo en façade pourraient tout simplement être intégré à cet écran, selon un système d'ores et déjà breveté par Apple. Impossible de savoir si cela concernerait le seul modèle OLED ou toute la nouvelle gamme.

L'ensemble pourrait en tout cas être résistant à la poussière et pour la première fois véritablement étanche, jusqu'à 1m de profondeur (certification IP68).

Enfin, Apple pourrait pour la première fois proposer une solution de recharge sans fil pour son téléphone, inspirée de la solution par induction que propose déjà le constructeur américain pour son Apple Watch.

Au fil des ans, Apple a pris l'habitude de dévoiler ses nouveaux iPhone à la rentrée. De fait, «l'iPhone 8» n'est pas attendu avant septembre 2017.