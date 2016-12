Des iPhone reconditionnés mis en vente par Apple

09-11-2016 | 17h11

Petite révolution chez Apple qui propose (enfin) des iPhone à prix réduits dans sa boutique de produits reconditionnés, dans un premier temps aux États-Unis.

La marque à la pomme propose depuis longtemps une sélection de produits reconditionnés, c'est-à-dire des appareils d'occasion remis quasiment à neuf, qu'il s'agisse de ses ordinateurs, de ses tablettes ou de ses baladeurs multimédia. Il ne manquait finalement plus que l'iPhone, c'est désormais chose faite.

L'idée pour Apple est de pouvoir écouler davantage de terminaux, fussent-ils d'occasion, après deux trimestres de baisse des ventes d'iPhone dans le monde comparé à la même époque en 2015.

Au final, le prix proposé aux clients est inférieur de seulement 15 % à un modèle neuf, ce qui signifie qu'il faut tout de même dépenser au minimum 449 dollars pour un iPhone 6s reconditionné et 529 dollars pour un iPhone 6s Plus, les deux seuls modèles inscrits à ce programme pour le moment.

Si cette offre n'est valable qu'aux États-Unis pour l'instant, elle devrait très rapidement se répandre et arriver au Canada pour un gain équivalent. À ce prix-là, les téléphones d'occasion sont remis à niveau, évidemment débloqués et sous garantie pendant un an.