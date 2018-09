Essai d'un amplificateur cellulaire pour améliorer la qualité du sans-fil à la maison

André Boily 13-09-2018 | 17h25

Les obstacles et les immeubles sont les pires contraintes à la qualité des communications sans fil. De sorte que si le signal cellulaire est bon à l'extérieur, mais faible à l'intérieur, vous pouvez corriger le tout à l'aide d'un amplificateur cellulaire pour la maison. Voici l'essai de l'ensemble Fusion4Home de SureCall.

J'ai eu la chance de faire l'essai de l'amplificateur cellulaire Fusion4Home de la société californienne SureCall. Cette société conçoit et fabrique des appareils amplificateurs cellulaires pour l'automobile, les maisons et les immeubles de bureaux.

Comme la maison familiale en Estrie et l'appartement à Montréal sont bien desservis par les tours cellulaires environnantes, c'est à Sutton dans le grand chalet d'un ami à seulement quelques dizaines de mètres de la frontière que nous avons installé l'ensemble Fusion4Home.

Le système qui comprend une antenne directionnelle extérieure, un amplificateur et une antenne intérieure est à la base très simple. Il s'agit de capter le signal là où il est bon pour l'apporter là où il est faible ou inexistant à l'intérieur.

À vérifier avant l'installation

Avant l'installation, la connexion cellulaire de mon iPhone 7 chutait en 3G avec une qualité médiocre de 2 barres sur 4. Obtenir un test de vitesse avec l'application Speedtest était quasi impossible. Seule issue possible, sortir dehors pour faire ou recevoir un appel avec mon forfait voix sur IP qui, je dois admettre, est plus capricieux à la qualité du sans-fil qu'une connexion GSM voix normale.

Après l'installation, mon téléphone obtenait la même qualité de signal sur le toit qu'à l'intérieur, à savoir du 4G LTE avec un débit de 4,5 Mbit/s. Un débit certes peu rapide pour du 4G LTE qui s'explique sans doute par les émetteurs-récepteurs dirigés est-ouest alors que la maison est située au sud de la tour.

Avant d'installer l'antenne directionnelle, sachez déterminer la tour de votre opérateur cellulaire parmi celles qui se trouvent dans votre secteur. Pour vous aider, utilisez les applications gratuites OpenSignal et TowerLocator (sur iOS) à cette fin. En second, mesurez la distance entre l'endroit où l'antenne extérieure sera placée jusqu'à l'emplacement de l'amplificateur à l'intérieur. Un câble coaxial de 15 m (50 pieds) est fourni, tandis qu'un second de 6 m (20 pi) servira à relier l'amplificateur à l'antenne intérieure. Une prise électrique doit se trouver à proximité pour alimenter l'amplificateur.

Autres avantages

Autres petits avantages et non les moindres, votre téléphone intelligent connecté à l'antenne intérieure toute proche n'a plus besoin d'amplifier son signal pour joindre la tour, ce qui préserve sa batterie. Et ce que vous gagnez en débit peut être converti en WiFi pour les ordinateurs et tablettes des occupants.

Vendu au prix de 600 $CAN chez LaSource, SignalBoost et Amazon.ca, Fusion4Home est compatible avec tous les types de signaux cellulaires en vigueur au pays. Guide d'installation rapide disponible en français.