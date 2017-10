Le casse-tête de choisir un casque d'écoute sans fil

André Boily 18-10-2017 | 15h10

Amorcée l'an dernier par Apple avec son iPhone 7, la mode de téléphones intelligents sans sortie audio s'est étendue aux nouveaux produits comme les récents iPhone 8 et X et les nouveaux Pixel 2 de Google. Dans ce contexte, quoi choisir pour trouver le ou les casques d'écoute sans fil pour son appareil mobile.

La mode des casques d'écoute sans fil existe depuis plusieurs années grâce au protocole Bluetooth qui permet de jumeler des appareils compatibles. Mieux encore, la qualité audio s'est beaucoup améliorée avec l'actuelle version 4.x - et assurément avec la plus récente version 5.0 qui vient de sortir, laquelle apporte des débits plus élevés pour transmettre davantage de 0 et de 1 à moins de 10 m de distance.

Il y a sur le marché d'excellents casques Bluetooth, et ce dans tous les formats, tailles, styles et prix.

Dans mes recherches, les experts suggèrent non pas un, mais deux ou trois casques d'écoute différents en fonction de l'utilisation prévue. Par exemple, il sera logique d'avoir un casque sans fil léger de type écouteur-bouton pour faire son jogging matinal ou la navette en bus/métro et un autre plus perfectionné avec fonction antibruit pour l'avion ou l'écoute de concert chez soi.

The Best of...

N'étant pas un audiophile expérimenté ou un amateur de haute-fidélité, je préfère m'en remettre à l'excellent site The Wirecutter, propriété du New York Times, lequel fait des essais approfondis et étendus sur une foule de produits grand public. Donc, pour chaque type de casque, les experts audiophiles donnent leur avis sur les meilleurs produits ou les mieux adaptés aux besoins.

On y découvre même de nouveaux types de casques, par exemple, à coque ouverte ou perforée (appelés open-back) pour produire, semble-t-il, un son plus naturel.

Les essais sont très longs et fouillés. Il faut également être à l'aise avec l'anglais. Pour choisir un casque ou pour un autre produit, The Wirecutter est un incontournable.

La semaine prochaine, je vous reviens avec un produit similaire créé par une compagnie de Montréal qui présente un nouvel adaptateur-amplificateur pour jumeler casque audio filaire et téléphone sans fil.