Grand écran 4K, image superbe, ce panneau télé de 6 mm d'épaisseur est littéralement collé au mur

André Boily 08-09-2017 | 11h48

Le fabricant LG était à Montréal pour présenter aux médias son tout nouvel écran de série Wallpaper doté des technologies OLED, HDR et Dolby Vision. Tout cela dans un panneau de seulement 6 mm d'épaisseur collé au mur.

Avant même que l'appareil soit sous tension, la première chose qui étonne avec cet écran plat, c'est l'épaisseur du «plat» : 6 mm seulement. Ce n'est pas pour rien que le fabricant sud-coréen LG nomme cette gamme Wallpaper et, croyez-moi, le terme est bien choisi. Cet écran, ou ce panneau pourrait-on dire, est aussi mince que nos tableaux accrochés sur nos murs d'appartements.

Pour réaliser une telle prouesse, LG a déplacé toute la quincaillerie autre que celle servant à l'affichage dans une barre de son audiovidéo (AV Box). Un câble plat et discret sert de liaison vidéo entre les deux appareils. L'écran et la barre audiovidéo sont donc livrés ensemble avec le support sur lequel l'écran est collé magnétiquement.

À moins de 6 mm d'épaisseur, l'écran est si mince qu'il est souple si on le manipule.

Technologies OLED et Dolby Vision

Ces écrans rassemblent ce qu'il y a de mieux et de plus perfectionné en matière d'écran télé. La technologie OLED, ou DELo en français (diodes électroluminescentes organiques), se résume à une superposition de plusieurs couches semi-conductrices organiques (lire carbone) dont l'avantage par rapport aux ACL (affichage à cristaux liquides) et DEL classiques est qu'elle ne nécessite pas de rétroéclairage - d'où une épaisseur moindre.

De son côté, le standard Dolby Vision est une technologie HDR (imagerie à grande gamme dynamique) propriété de Dolby. Visuellement, le gain ou le saut en qualité d'image est aussi important qu'il l'a été entre la HD et le 4K UHD.

C'est à ce niveau que l'on gagne avec ce type d'écran, car si l'ultra haute définition apporte deux fois plus de pixels, à partir d'une certaine distance, la différence devient imperceptible plus on s'éloigne de l'écran. Tandis qu'en Dolby Vision ou HDR, la qualité des couleurs est identique à celle que recherche le réalisateur qui a produit l'émission ou le film que vous regardez.

Deux formats sont offerts par LG, l'écran 65 pouces de diagonale à 10 024 $CAN (prix Best Buy Canada) tandis que le grand 77 po se détaille 15 000 $US selon le prix suggéré par LG sur son site. Bien entendu, nous sommes ici en face de téléviseurs très haut de gamme tant par la qualité, la taille et le prix.

Mais comme ailleurs dans le monde des produits électroniques, les prix suivent invariablement une tendance descendante.