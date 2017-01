ZTE Axon 7 Mini: qualité remarquable à prix abordable

André Boily 26-01-2017 | 11h02

Le marché des téléphones intelligents est saturé, tous les fabricants savent bien les construire et le seul moyen pour eux de gagner des parts de marché, c'est d'en prendre aux autres. Avec l'Axon 7 Mini, ZTE a un sérieux prétendant à mettre dans votre main ou votre poche avec un superbe et solide boîtier et des haut-parleurs plus qu'étonnants.

Pour Canoë, nous avons pu essayer ce téléphone intelligent de la chinoise ZTE - un fabricant assez nouveau qui a su rapidement se tailler une place au soleil avec un honorable 10 % des parts de marché et en 4e position aux États-Unis.

Il s'appelle Axon 7 Mini, mais il n'est pas si mini que ça. En fait, le suffixe Mini est là pour le différencier du Axon 7 plus grand. L'écran de type AMOLED fait 5,2 po de diagonale avec une résolution de 1920x1080 (WQHD ou 423 pixels par pouce pour les initiés). Bref, moi qui hésitais longtemps entre un 4,7 et un 5,5 po d'écran comme nouveau téléphone, ce 5,2 po à mi-chemin entre les précédents serait tombé à point nommé comme taille idéale. Pour la solidité de l'écran, ZTE utilise un verre Corning Gorilla Glass 4e génération.

Autre excellent point de ce téléphone, sa construction. Mince, solide, coque métal, on sent tout de la qualité et il tient parfaitement en main. L'implication de la division Designworks du constructeur allemand BMW n'y est sans doute pas étrangère.

Coque métallique avec capteur d'empreinte digitale et appareil-photo 16 Mpx

Haute-fidélité Dolby Atmos

L'écran couvre pratiquement toute la surface de l'appareil à l'exception des haut-parleurs frontaux. Le bouton de commande et d'empreinte digitale, lui, est placé au dos de la coque pour ne pas encombrer la face avant comme un iPhone, ce qui facilite son opération d'une seule main où l'index qui se positionne naturellement sur ce bouton.

Autre caractéristique digne de mention, ces fameux haut-parleurs, assurément les meilleurs sur le marché. Leur position de part et d'autre de l'écran leur assure une réelle qualité stéréophonique haute-fidélité. Il suffit de lire un morceau de musique pour s'en rendre compte. C'est puissant et profond, avec la plus faible des distorsions. L'appareil supporte même la technologie Dolby Atmos, la même que l'on retrouve dans les cinémas modernes. Il est possible de régler Dolby Atmos pour les films, la musique, les jeux et même la voix.

Capteurs 16 et 8 mégapixels

Au dos, le capteur de 16 Mpx enregistre en pleine résolution haute définition 1080p et le frontal de 8 Mpx sont de bonne facture, pas les meilleurs ni les pires, ils produisent d'honnêtes photos et vidéos comme les autres appareils concurrents.

Côté moteur, l'Axon 7 Mini est équipé de deux puces: un processeur huit cœurs 1,5 GHz Snapdragon 617 de Qualcomm et d'une puce graphique Adreno 405 également du même fabricant. Tous deux apportent une belle puissance et fluidité dans l'ouverture des applications.

Côté mémoire et stockage, on a droit à 3 gigaoctets de mémoire vive et 32 Go de stockage. Dans le flanc de l'appareil, on trouve un logement pour cartes nanoSIM (celle de l'opérateur cellulaire) et microSD pour accroître jusqu'à 128 Go le stockage de vos photos et vidéos ou des cartes routières de votre application de navigation GPS.

Port USB-C pour la recharge et la synchronisation

Réseaux 4G LTE+ et Vidéotron

L'appareil étant plus compact que l'Axon 7 standard, la batterie de 2705 mAh est forcément plus petite. Branché en USB-C et de type Quick Charge 2.0, il se recharge de 0 à 50 % en près de 30 minutes. Il faut compter seulement 90 minutes pour passer de 0 à 100 %. Pour ce qui est de l'endurance, cela varie beaucoup d'une personne à l'autre selon l'utilisation qu'on en fait.

L'Axon 7 Mini supporte les plus récentes fréquences 4G LTE+, le rendant compatible avec tous les réseaux canadiens, américains (sauf CDMA) et européens. Évidemment, les fréquences AWS de Vidéotron sont supportées. Pour l'instant, seul Virgin l'offrira sous sa bannière sous contrat de deux ans, mais je recommande toujours de se le procurer déverrouillé et de l'activer avec le forfait de votre choix. Les gens de ZTE donnent le montant de 399 $ CAN, un prix très concurrentiel vis-à-vis les autres appareils de type Android. Si le produit est déjà offert aux États-Unis, son lancement au pays n'a lieu qu'aujourd'hui, 26 janvier.

Garantie PassPort

En terminant, contre 109 $ supplémentaires, vous obtenez une garantie de remplacement quoiqu'il arrive pendant deux années. À considérer si vous donnez ce téléphone à votre ado.

Enfin, vous n'aurez pas besoin d'acheter un étui, il est inclus.