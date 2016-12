Genius 8000: une brosse à dents intelligente?

21-12-2016 | 16h11

On connaît tous le téléphone intelligent, la montre intelligente ou même la télévision intelligente. Or, de plus en plus d'objets du quotidien veulent se doter d'applications logicielles pour bonifier leurs fonctions. On retrouve désormais des colliers pour animaux de compagnie, objets sexuels et même des brosses à dents connectées comme la Genius 8000 de la gamme Oral. B.

Le bon

En tant que brosse à dents électronique, la Genius 8000 remplit très bien sa fonction.

D'abord, elle est stylée et moderne. Un joli anneau de lumière s'allume lorsqu'on utilise. Ceci donne un halo très cool quand on se brosse les dents dans le noir. Quand on y va avec un peu trop de vigueur, un cercle passe rouge pour calmer nos ardeurs.

Plusieurs réglages d'intensité permettent d'assurer un brossage idéal. Au niveau maximum, la Genius 8000 est assez puissante pour visser des vis dans du bois d'œuvre. Ce réglage est parfait pour déloger les éclats de maïs soufflé coincés entre les dents après une sortie au cinéma.

Le réglage doux est recommandable pour la vie de tous les jours. On retrouve aussi une fonction blanchiment de dents et nettoyage de la langue.

La batterie maintient sa charge pendant plus d'une semaine. Il est possible de la recharger via un socle pour la maison. L'appareil est aussi livré avec une trousse de voyage plutôt bien pensée. Cette dernière possède d'ailleurs un port USB pour brancher son téléphone.

Intelligente, vraiment?

Pour débloquer les fonctions avancées de cet appareil à la fine pointe de la technologie, il faut passer par les boutiques en ligne d'Apple ou Google et télécharger l'application dédiée d'Oral B.

Par la suite, la brosse à dents se connecte facilement par Bluetooth à un appareil mobile pour recueillir des données d'utilisation. Hormis le temps de brossage, la plupart des informations pertinentes doivent être collectées en fixant son téléphone dans le miroir de la salle de bain.

Or, poser un support à téléphone au centre du miroir de la salle de bain demeure un peu embêtant, encore plus si cet espace est partagé par une famille.

Une fois le téléphone fixé à la glace, il faut rester bien placé dans le champ de vision de celui-ci. Par la suite, l'application Oral B. analyse les zones nettoyées et prodigue des conseils pour le prochain brossage.

Il faut toutefois prendre ces données avec un grain de sel. À quelques reprises durant les tests, le retour visuel (la bouche est représentée par un cercle) ne semblait pas correspondre à l'emplacement de la tête de la brosse à dents.

À 260 $, la brosse à dents Genius 8000 est assurément performante et stylée. On doute toutefois de sa véritable intelligence...