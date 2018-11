Cette compagnie prétend déverrouiller n'importe quels types de téléphones intelligents, ceux d'Apple compris

André Boily 30-11-2018 | 18h02

Appareils Android, iOS, Windows, BlackBerry, la société DriveSavers Data Recovery prétend avoir développer une nouvelle technologie pour déverrouiller n'importe quels types de téléphones intelligents, même les plus sûres d'entre eux, les appareils iOS d'Apple.

Jusqu'à aujourd'hui, peu de monde connaissait la petite compagnie DriveSavers qui avance qu'elle peut avec un taux de 100% accéder au contenu de votre téléphone intelligent si vous avez perdu votre mot de passe par exemple. Et pas seulement les téléphones intelligents ou tablettes, mais aussi les :

Ordinateurs portatifs et de bureau

Les disques durs et SSD

Les disques optiques

Les disques réseau RAID, NAS, SAN

Les cartes mémoires et USB

Les caméras de surveillance et leur contenu

Pour rester dans la légalité, DriveSavers vend son service uniquement aux particuliers qui auront prouvé être les propriétaires des téléphones verrouillés. Le prix demandé pour pareil service n'est pas à la portée de tous : jusqu'à 3900 $US (5200 $CAN) selon le site Forbes! Cette stricte vérification sert à s'assurer que la compagnie ne déverrouille pas des appareils volés.

Recette secrète

Pour s'assurer de profiter au maximum de son service de déverrouillage, DriveSavers entend conserver secrète sa recette, une pratique contraire à celle de l'industrie informatique qui consiste à divulguer rapidement aux fabricants les failles de sécurité découvertes dans leurs produits. Elle s'interdit également de vendre son service aux organisations, agences et aux forces de sécurité.

Sur le site DriveSavers, on peut lire : «Grâce à la nouvelle technologie, nous obtenons un taux de réussite de 100% en déverrouillant et en récupérant les données des smartphones de tous les modèles, marques et systèmes d'exploitation protégés par mot de passe, y compris les téléphones et tablettes dotés de codes plus complexes, de six chiffres ou plus.»

Jusqu'à ce que les fabricants découvrent ladite faille, la course est lancée pour trouver la faille et la corriger.