Microsoft remporte un contrat militaire pour équiper les soldats de casques HoloLens

André Boily 29-11-2018 | 17h30

La technologie de réalité augmentée vient de réaliser une percée, celle des équipements militaires pour les soldats américains qui seront bientôt équipés de casques HoloLens de Microsoft.

Bientôt, les casques des soldats militaires seront très différents des coques de protection classiques. Le gouvernement américain vient de décerner à Microsoft un contrat de 480 millions $US pour incorporer la technologie de réalité augmentée (RA) dans l'équipement des soldats.

La première livraison concerne 2500 casques pendant les deux premières années du contrat. À terme, c'est plus de 100 000 casques HoloLens spécialement adaptés pour l'entraînement et les situations de combats qui seront livrés aux soldats.

L'objectif de ces casques HoloLens vise à « augmenter la létalité par l'amélioration des capacités pour détecter, décider et engager le combat plus rapidement que l'ennemi. La réalité augmentée donnera aux troupes de meilleures informations pour prendre les décisions ».

Sur Bloomberg, on apprend que les armées américaine et israélienne utilisaient déjà les casques HoloLens de Microsoft pour l'entraînement, mais cette nouvelle utilisation en situation de combat réel représente un pas en avant important.

Avec ce contrat, les Forces américaines deviennent l'un des plus importants clients de Microsoft pour ses casques RA HoloLens, l'emportant ainsi sur les rivaux comme Magic Leap. Celles-ci veulent y incorporer des capacités de vision nocturne et thermique et de protection auditive, ainsi qu'offrir des capteurs pour détecter les signes vitaux, la respiration ou la présence d'une commotion cérébrale.

Le titre de Microsoft en Bourse a peu bougé aujourd'hui; - 0,93 $ @ 110,19 $.