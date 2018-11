Des problèmes de pilotes d'affichage avec la mise à jour 1809 de Windows 10

André Boily 23-11-2018 | 17h44

Si les pilotes d'affichage de votre ordinateur Windows 10 sont incompatibles, la mise à jour d'octobre 2018 de Windows 10 à la version 1809 ne pourra pas s'effectuer normalement.

De mémoire, rarement a-t-on vu une mise à jour système aussi pénible et longue que celle de Windows 10 appelée «Octobre 2018» ou «version 1809». Depuis sa publication, les problèmes s'accumulent plutôt que de se résorber.

Pour rappel, une minorité parmi les premiers groupes à recevoir la mise à jour 1809 ont carrément vu disparaître leurs dossiers personnels, quand ce n'est pas leurs photos ou des problèmes avec les archives compressées zip.

Et cette semaine, on apprend que ce sont des pilotes d'affichage incompatibles qui bloquent la mise à jour 1809 de Win10. Certains utilisateurs qui ont effectué cette mise à jour ont perdu la sortie audio des haut-parleurs sur leurs écrans externes, notamment ceux qui ont activé des fonctions non supportées dans deux versions d'un pilote d'affichage d'Intel.

Selon Microsoft, Intel a publié par inadvertance deux versions d'un pilote d'affichage pour les fabricants de matériel informatique d'origine, lesquelles ont accidentellement activé des fonctions non supportées dans Windows 10.

Les ordinateurs affectés n'obtiendront aucun son d'un moniteur ou d'un téléviseur connecté à l'ordinateur Windows 10 par HDMI, USB-C ou DisplayPort. Les versions des pilotes d'affichage concernées portent les numéros 24.20.100.6344 et 24.20.100.6345.

Mon Windows 10 (v. 1803) n'a pas encore reçu la version 1809, et c'est une bonne chose.