BlackBerry achète Cylance, spécialiste en cybersécurité

André Boily 16-11-2018 | 19h51

La canadienne adopte un nouveau créneau à son offre de services et produits technologiques, celui de la cybersécurité avec l'acquisition de la californienne Cylance.

Avec une solide réorganisation, notre BlackBerry nationale aura finalement su éviter la déconfiture de l'autre grande techno du pays, Nortel, au début des années 2000.

Exit le matériel téléphonique, depuis plusieurs années, BlackBerry rime avec logiciels, systèmes autonomes, intelligence artificielle et, maintenant, avec cybersécurité. Pour ce faire, l'entreprise a mis la main sur Cylance pour la jolie somme de 1,4 milliard de dollars, comptant. C'est la plus importante transaction dans l'histoire de BlackBerry qui disposait d'importantes liquidités totalisant près de 2,4 milliards, selon son rapport financier de fin septembre.

Basée en Californie, Cylance a été fondée en 2015 par l'ancien duo des sociétés McAfee et Intel, - Stuart McClure (PDG) et Ryan Permeh (scientifique en chef) -, laquelle se différencie par le recours à l'intelligence artificielle, à l'apprentissage automatique et plus encore pour analyser et détecter de manière proactive les menaces pesant sur ses clients dont plusieurs font partie des organisations Fortune 100.

Les technologies de pointe de Cylance en intelligence artificielle et en cybersécurité viendront compléter les capacités et services de BlackBerry (UEM et QNX) avec des systèmes intégrés sécurisés et mobiles en vue non pas de l'Internet des objets, mais de l'« entreprise des objets ».

Cylance utilise l'apprentissage automatique pour prévenir les failles de sécurité avant qu'elles ne se produisent. Ses applications cherchent à bloquer les programmes malveillants ou les tentatives d'infiltration plutôt que de réagir après un piratage.