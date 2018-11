Envie de faire un cadeau à un technophile ?

André Boily 14-11-2018 | 16h33

Puisque nous sommes en période des fêtes et d'achat, voici une liste de produits informatiques qui ont fait l'objet d'un article ici ou dignes d'intérêt pour prendre une place dans votre domicile ou pour offrir à votre technophile préféré.

Roku

Si les lecteurs Roku sont si populaires, c'est parce qu'ils permettent d'accéder aux nombreuses et excellentes chaînes de télé Internet. À lui seul, le contenu vidéo de Netflix a de quoi occuper toutes vos soirées devant votre grand écran.

Le matériel Roku est solide, stable, facile à utiliser et, contrairement aux produits concurrents, chaque lecteur est livré avec une télécommande. Ma préférence va aux lecteurs Roku équipés d'un port réseau Ethernet, mais si votre routeur WiFi est non loin du téléviseur, un modèle Streaming Stick+ compatible 4K et HDR fera l'affaire. Autre option chez Roku, choisir un des nombreux téléviseurs intégrant le système Roku OS.

Safe by HUB6

Le système domotique Safe by HUB6 (299 $) vient s'intégrer à votre dispositif d'alarme à la maison. Une fois relié ensemble, Safe by HUBS6 redirige les alertes détectées par votre système à votre téléphone intelligent ou vers une personne sûre (ami, voisin) ou encore vers le système de surveillance propre HUB6. Il vous permet d'économiser en remplaçant votre abonnement et en mettant fin à vos paiements mensuels.

Les routeurs Linksys Velop pour grandes maisons

Le système des routeurs Velop a été conçu pour créer un réseau étendu par maillage dans les grandes maisons qu'un routeur seul ne peut couvrir entièrement. C'est ce genre de routeurs que j'ai installés dans la grande maison familiale pour obtenir un signal WiFi fort et stable où que l'on se trouve. En été, les routeurs Velop sont placés près des fenêtres extérieures pour assurer un accès Internet autour de la demeure et, pendant la saison froide, ils reprennent leur position au coeur du domicile. Une disposition typique consiste à placer un routeur Velop par étage. Autre avantage, il n'y a aucune perte de vitesse sans fil comme c'est le cas des routeurs classiques non maillés. Le prix peut paraître cher, mais sachez que les routeurs possèdent une durée de vie de plusieurs années.

Les fiches intelligentes Wemo

Toujours en matière de domotique, les produits domotiques Wemo déjà essayés dans cette rubrique représentent un moyen facile de connecter et de gérer des appareils à partir de son téléphone intelligent. Vos lampe ou ventilateur ainsi connectés peuvent être actionnés de n'importe où à partir de votre téléphone intelligent. https://www.belkin.com/us/

Amplificateur de signal Surecall

Nos voitures sont de véritables cages de Faraday d'où les signaux 4G LTE de votre téléphone intelligent peinent à sortir et, inversement, ceux de la tour cellulaire de l'atteindre. Les appareils Surecall pour automobile permettent justement de contourner cette cage métallique en plaçant une microantenne à l'intérieur pour votre téléphone et une autre sur le toit vers l'arrière du véhicule. Votre téléphone se connecte alors au meilleur signal - celui de l'antenne intérieure - tandis que celle du toit atteint sans difficulté la tour la plus proche. Le modèle testé Fusion2Go comportait quatre éléments (deux antennes intérieure et extérieure, un amplificateur et une prise 12 V) tandis que le nouveau N-Range - bientôt dans cette colonne - se distingue par un socle-antenne pour téléphone intelligent, une prise 12 V et une antenne extérieure. Puisque votre téléphone intelligent est littéralement collé à l'antenne intérieure, la connexion cellulaire est réduite au strict minimum, minimisant ainsi la consommation de la pile et l'émission des signaux cellulaires dans la voiture.