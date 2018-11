La télé noir et blanc existe encore, 7000 Britanniques la regardent!

André Boily 08-11-2018 | 17h21

Depuis l'arrivée de la télévision en couleurs en 1967, plus de 7000 Britanniques regardent encore leur petit écran... en noir et blanc.

Nous sommes en 2018 et, pourtant, 51 ans plus tard, la télévision en noir et blanc existe encore dans l'un des riches pays du G7 : la Grande-Bretagne.

C'est un reportage de la BBC qui relate aujourd'hui cet étrange anachronisme. Comment le célèbre réseau anglais a-t-il pu connaître que 7167 Britanniques regardent toujours leur petit écran noir et blanc ? À cause des permis. Dans ce pays, quiconque utilise un téléviseur doit détenir une licence télé, peu importe si l'appareil date de 55 années ou si c'est un écran plat 4K UHD HDR dernier cri. Cette licence est également exigée si l'on veut télécharger ou regarder des programmes, peu importe le type d'appareil - un vieux téléviseur ou un enregistreur numérique.

Permis obligatoires

Dans ce pays, TV Licensing est l'organisation responsable des permis télé. Et elle a le bras long : 26 000 jeunes Britanniques entre 18 et 25 ans se sont fait pincer le mois dernier à regarder la télé ou à utiliser le lecteur BBC iPlayer sans détenir un permis.

Le nombre de licences chez les propriétaires de téléviseurs noir et blanc a cependant beaucoup chuté ces dernières années, en l'an 2000, il y en avait... 212 000, écrit la BBC. Ce permis n'est pas gratuit. Pour un appareil télé couleurs, il coûte en 150 livres sterling, mais trois fois moins cher si c'est un appareil noir et blanc, 50,50 £.

Reste qu'en 2018, plus de 7000 propriétaires utilisent un appareil télé vieux d'au moins 51 ans, année où les réseaux de télédiffusion ont commencé à émettre en couleurs.

Hormis le coût du permis trois fois moins élevé, on peut sans se tromper que posséder un appareil télé noir et blanc en état de marche, c'est presque un article de collection. Peut-être bientôt vendu aux enchères à des prix très 2020 !