TCL arrive au pays avec des téléviseurs Roku haut de gamme

André Boily 01-11-2018 | 17h51

Des téléviseurs DEL de grandes tailles ultra haute définition avec HDR Dolby et, surtout, gérés par le système Roku OS pour les chaînes télé par Internet, c'est ce que propose le fabricant TCL fraîchement arrivé sur notre marché avec des produits qu'il faudra sérieusement considérer.

Avec les Samsung, Sony, LG et Panasonic, TCL est une nouvelle société techno à intégrer dans notre imaginaire technologique comme dans nos recherches d'appareils télé. Parce que le fabricant TCL a su rapidement s'imposer chez notre voisin du Sud, il n'est donc pas étonnant de le retrouver chez nous. Plus important encore, TCL n'arrive pas seul. La société a eu la brillante idée d'intégrer à ses appareils le meilleur système d'exploitation pour téléviseurs intelligents, Roku OS. Ce dernier est le système numéro un sur le marché pour accéder à tous les services et chaînes télé comme Netflix, Prime Video, YouTube, Google Play, Vmédia, etc. En tout, les chaînes disponibles au pays totalisent près de 150 000 films et émissions télé.

Pour vous donner une idée de l'ampleur du marché des services de diffusion en continu par Internet, ce dernier dépassera en 2020 le nombre d'abonnés à la télédiffusion par câble et satellite, selon une étude du groupe de recherche Convergence en Colombie-Britannique.

Téléviseurs série 6 UHD 4K HDR Dolby Vision

Si les appareils TCL Roku étaient déjà présents sur le marché canadien des petits écrans télé, cette fois le fabricant sort l'artillerie lourde à savoir les grands écrans des séries 4 et 6 qui vont de 43 à 65 pouces.

Sur place à Montréal à la présentation des produits le 23 octobre dernier, j'ai pu découvrir le potentiel technique de TCL en matière d'écrans UHD 4K avec HDR Dolby Vision. Parmi les techniques de pointe, mentionnons :

Le contrôle du contraste jusqu'à 120 zones sur l'écran pour des noirs profonds et des blancs plus lumineux

La palette de couleurs élargie Wide Color Gamut avec la technologie NBP Photon qui assure une reproduction fidèle des couleurs de référence DCI-P3, le standard d'image de l'industrie du cinéma

Le contrôle des couleurs avant la sortie des téléviseurs de l'usine (à noter que TCL assemble de A à Z (production verticale) la fabrication de ses appareils)

La technologie HDR Pro Gamma ajuste les couleurs en fonction des conditions d'éclairage de votre pièce; en d'autres mots, le téléviseur adapte les couleurs selon le type de luminosité de la pièce (lumière du soleil, nuageux, éclairage incandescent ou DEL ou totalement sombre comme une salle de cinéma). Résultat, TCL promet une magnifique image HDR (ou imagerie à grande gamme dynamique) en tout temps n'importe où

Et la conversion ascendante proche du format ultra haute définition pour les contenus diffusés en HD.

Je vous laisse juge des prix : un téléviseur série 6 55 po (modèle 55R617-CA) demande 849 $ et le 65 po (65R617-CA) 1249 $. Pour le milieu de gamme, la série 4 offre elle aussi la définition UHD 4K avec l'imagerie HDR 10, mais sans les zones de contrôle du contraste, la palette Wide color Gamut. Enfin, en bas de gamme, les téléviseurs de 28 à 49 po font appel à des écrans HD intégrale.

Bien évidemment, marché oblige, les menus du téléviseur et du système Roku OS sont en français.