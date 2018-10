La nouvelle mise à jour de Windows 10 est complètement ratée

André Boily 08-10-2018 | 20h13

La bourde de Microsoft est grave. Appelée Octobre 2018, la plus récente mise à jour du système Windows 10 peut littéralement supprimer vos fichiers et dossiers personnels, rien de moins.

Microsoft a prévenu ses millions d'utilisateurs de système Windows 10 de ne pas installer la plus récente mise à jour, numéro 1809 (Octobre 2018), qui a tout simplement effacé les fichiers personnels et photos de nombreux utilisateurs.

Sur les sites Microsoft américain et canadien-anglais, on peut lire «We have paused the rollout of the Windows 10 October 2018 Update (version 1809)* for all users as we investigate isolated reports of users missing some files after updating». Le déploiement de la mise à jour d'Octobre 2018 (version 1809) de Windows 10 est temporairement suspendu pour tous les utilisateurs alors que nous enquêtons sur des rapports de fichiers manquants après la mise à jour. Curieusement, Microsoft n'émet pas cet avertissement sur sa page Canada-Français.

Mécontentement généralisé

Microsoft recommande à ceux qui l'ont installée de réduire au minimum l'utilisation de l'appareil concerné et à ceux qui ont téléchargé l'installateur de ne pas l'installer et d'attendre la publication d'un nouveau média.

Sur les sites d'assistance en ligne de Microsoft et les forums de discussions, le mécontentement est généralisé et palpable. Des dossiers personnels complets et des photos ont soudainement disparu après la mise à jour d'Octobre 2018. Un rappel qu'il est toujours préférable d'attendre l'installation de mises à jour ou de nouvelles versions de système d'exploitation.

Sur le site Forbes, des rapports d'initiés avaient des mois plus tôt prévenu Microsoft des problèmes sous-jacents à cette mise à jour 1809. Des rapports qui ont été soit perdus ou ignorés.

Encore et toujours... les sauvegardes

À ce moment-ci, Microsoft ne sait pourquoi ni comment de tels dossiers personnels ont été supprimés.

Un rappel qui souligne encore une fois l'importance de toujours maintenir un système de sauvegarde fiable au cas où de tels incidents surviendraient.