Roku riposte à Amazon avec un lecteur 4K UHD pour 40 $US

André Boily 26-09-2018 | 15h20

Le fabricant américain numéro un des lecteurs de télé Internet Roku s'en prend directement au géant Amazon en annonçant son modèle 4K HDR Premiere pour seulement 40 $US.

En début de semaine, Roku a annoncé que ses nouveaux lecteurs Premiere et Premiere+ capables d'offrir la télé Internet en format 4K avec HDR ne coûteront que 40 $US. Pour nous, au nord de la frontière, il n'y a cependant aucun changement, aucune annonce n'a été faite en ce sens. Par contre, sur le marché voisin du nôtre, c'est une attaque frontale envers le géant Amazon et ses lecteurs Fire TV 4K également vendus 40 $US, mais sans HDR (imagerie à grande gamme dynamique). En visitant Amazon.com, ce prix est toutefois réservé aux abonnés Prime, pour les autres il est de 70 $US. Google offre son Chromecast Ultra pour 69 $US.

Cela dit, le format HDR proposé par l'appareil Roku est du HDR10 et non du HDR Dolby Vision, qui est un format HDR une coche plus haute. Dans la hiérarchie des lecteurs télé Internet, le jumelage 4K UHD avec HDR est habituellement réservé aux appareils haut de gamme.

Autre élément non négligeable, le câble HDMI est inclus avec le Roku, mais exclu avec le Fire TV 4K et le Chromecast Ultra qui exigeront donc une poignée de dollars supplémentaires.

Roku accepte les précommandes en sol étatsunien, les livraisons suivront en octobre.

Depuis le sursaut du 9 mai, l'action ROKU a littéralement doublé à 74 $US. Il n'y a aucun doute, la jeune société a le vent dans les voiles.