Voici le miroir intelligent d'entraînement physique pour dire adieu aux lipides et à votre salle de gym

André Boily 06-09-2018 | 20h42

Ce miroir de conditionnement physique est construit autour d'un écran interactif qui vous sert d'entraîneur intelligent avec caméra intégrée et haut-parleurs. Choisissez votre programme d'entraînement et regardez-vous bouger !

Ce produit va percer, c'est sûr ! Tout ce qu'il lui faut, c'est un espace libre sur un mur et 1500 $, une prise d'alimentation et... 1500 $dollars américains bien entendu, l'équivalent de 2000 $CAN. Inutile de traduire son nom, ce produit s'appelle The Mirror.

L'univers du « sportif connecté » est particulièrement bien doté en technologies : montres intelligentes, applications mobiles de conditionnement physique, même les machines à ramer modernes disposent d'un écran. Et maintenant, ce miroir fitness qui vous permet de suer dans le confort de votre domicile.

Ce miroir ressemble à n'importe quel grand miroir. Mais derrière la paroi de verre se cache un écran à cristaux liquides. Non seulement cet écran affiche un entraîneur virtuel, mais également votre réflexion, ainsi que tous les membres d'un groupe d'amateurs dans une salle connectée à l'autre bout de la ville, question de s'entraîner en groupe tout en étant seul chez soi.

Pouvant être accroché au mur ou déposé sur un socle, cet écran interactif d'entraînement à domicile se connecte à divers appareils d'autres marques pour mesurer votre rythme cardiaque et vos calories brûlées.

Indiquez votre niveau entre débutant et expert, vous pourrez vous exercer pour développer votre cardio, vos muscles, faire des étirements ou encore pratiquer la boxe, le yoga ou le Pilates. De plus, le miroir enregistre vos progrès et vous pouvez même rivaliser avec des collègues n'importe où il y a un miroir identique connecté à Internet.

Certes, il ne remplacera pas complètement la salle de musculation près de chez vous, mais nul besoin de sortir de chez soi, surtout quand les mois froids approchent. Le prix est élevé, aucun doute, c'est ce qu'on payait pour obtenir de beaux et grands moniteurs à écran plat pour son ordinateur il y a plusieurs années déjà quand la technologie à cristaux liquides fut commercialisée. Comme tout produit, son prix baissera.

https://www.mirror.co