Les écrans 8K s'en viennent, mais à quoi bon?

André Boily 30-08-2018 | 22h37

Les téléviseurs à écran plat, on connaît. Les définitions aussi : 720p, 1080i ou 1080p, HD intégral, 4K et HDR. Mais la définition 8K qui approche, sera-t-elle le prochain la prochaine génération d'écrans à posséder pour avoir la meilleure image possible ? Où est la limite ?

L'industrie des téléviseurs tente de nous séduire avec leurs dernières technologies et c'est tout à fait légitime de leur part, c'est leur boulot après tout.

Parfois les fabricants misent sur la bonne technologie, comme le rétroéclairage DEL. Parfois ils ratent leur coup. On n'a qu'à penser aux téléviseurs HD 3D avec les incontournables lunettes pour décoder les images séparées. Même les grands téléviseurs incurvés ne séduisent pas autant les consommateurs.

Et là, débarque la définition 8K, une définition quatre fois supérieure à celle des écrans 4k actuels. Les géants Samsung, LG et Sony vont vouloir nous impressionner tant par leur pub que par les belles images vidéo des écrans 8K en boutique. Déjà les grandes foires de l'électronique grand public exposent des produits 8K livrables.

Verra-t-on la différence ?

Mettons de côté l'absence de contenus 8K et les prix également quatre fois supérieurs, sinon plus, des écrans 8K.

Les experts en la matière sont unanimes. À moins de se placer tout près de l'écran (1 mètre), personne ne peut à distance normale distinguer la différence de qualité d'image d'un téléviseur 8K de celle d'un 4K, pour la simple raison que la vision humaine n'est pas assez précise.

On rétorque que la résolution des téléphones intelligents ne cesse d'augmenter, ce qui est vrai, mais c'est parce que nous tenons l'écran à moins de 50 cm des yeux.

Mieux vaut le HDR

Parce que les gens tiennent plus longtemps que prévu à leurs appareils HD qui rendent de bons services, les écrans 4K, eux, n'ont commencé à se tailler une place dans les salons que depuis peu avec des prix également «grand public».

Avec la définition 4K et l'affichage DEL - ou OLED dans le cas de LG - c'est l'imagerie à grande gamme dynamique qui apporte le plus de gain ou de qualité visuelle.

Si vous êtes sur le point d'acheter un téléviseur, tenez-vous à ceci : 4K, HDR et taille d'écran. Les prix ont assez baissé pour justifier l'ajout d'enceintes audio de qualité pour compenser les petits haut-parleurs coincés dans des écrans si minces.