Thunderbolt 3 : un disque portatif SSD et un moniteur incurvé ultrarapides

André Boily 29-08-2018 | 15h52

Pour les professionnels et les amateurs de produits performants, Samsung vient de lancer deux produits qui méritent une place dans vos équipements informatiques : le disque externe SSD X5 et les écrans incurvés Thunderbolt 3 CJ79 et CJ89.

Commençons par le nouveau disque SSD externe X5 de Samsung. Ce dernier de type mémoire non volatile appelé X5 vise le marché professionnel ou haut de gamme.

Le fabricant sud-coréen avance des débits de 2800 Mo/s en lecture et de 2300 Mo/s en écriture. Avec la connexion Thunderbolt 3 de 40 gigaoctets (Go) par seconde (4 fois plus rapide que le standard USB 3.1), le transfert d'un fichier vidéo 4K UHD par exemple de 20 Go en prend que 12 s.

Ce disque externe est conçu pour les ordinateurs Mac et Windows équipés de ports Thunderbolt 3 au format USB-C. Ne pesant que 150 g, ce disque X5 est protégé d'une solide coque antichoc au fini glacé.

Prix et capacités : 400 $US pour le 500 Go, 700 $US le 1 To, et 1400 $US le 2 To.

Écrans incurvés QLED Thunderbolt 3

Les écrans ultra larges ou panoramiques comme ceux de LG et de Samsung sont, selon moi, ce qui se fait de mieux dans le domaine. Parce qu'ils ont un ratio panoramique de 21:9 et de 32:10, ce sont d'excellents moniteurs en bureautique, pour les jeux vidéo et le cinéma.

À l'occasion de la foire IFA 2018, Samsung a présenté deux modèles d'écrans incurvés, les CJ79 et CJ89, respectivement de 34 po pour le premier et de 43 et 49 pouces pour le second. Leurs taux de réponse gris à gris est dans l'ordre de 4 et 5 millisecondes.

Et comme pour le disque SSD X5 plus haut, ces moniteurs offrent deux ports Thunderbolt 3 de 40 Gb/s (USB-C) de 85 W et 15 W d'alimentation, ainsi que d'un port HDMI, un DisplayPort et de deux USB 3.0. Les prix ne sont pas encore connus, mais attendez-vous à plus de 1000 $CA.