WPA3 : meilleure sécurité WiFi pour votre routeur

André Boily 26-06-2018 | 21h56

L'Alliance WiFi responsable de gérer les normes sans fil des routeurs vient de certifier le WPA3, un nouveau protocole destiné à remplacer le WPA2, équipé de mesures de protection et d'authentification améliorées pour protéger les réseaux domestiques et d'entreprise.

On ne dira jamais non à un gain de sécurité sur son réseau Wi-Fi domestique. Dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, le protocole WPA2 tire sa révérence et sera remplacé par le WPA3, à condition que votre routeur le supporte.

Les pirates du sans-fil auront plus de difficulté pour craquer les protections de sécurité du nouveau protocole Wi-Fi WAP3 renforcé contre les accès non autorisés.

L'Alliance Wi-Fi a prévu deux variantes du protocole de sécurité WPA3 : WPA3 Personal et WPA3 Entreprise. À l'aide de l'authentification simultanée d'égaux (SAE), une clé sécurisée force les appareils à communiquer entre eux dans une zone d'accès sans fil avant même d'utiliser un mot de passe. Cette astuce ferme une fois pour toutes la faille de l'ancien protocole WAP2 qui permettait à un pirate de produire une attaque répétitive. La version Entreprise assure quant à elle un chiffrement sans fil 192 bits qui allonge considérablement pour un éventuel pirate la durée de déchiffrage.

Seulement si vous avez un routeur compatible

Le déploiement de la certification WPA3 sera lent. En d'autres mots, il faudra attendre que les nouveaux produits la supportent et que les actuels subissent une mise à jour. Les routeurs dont la production et le soutien ont cessé ne pourront sans doute pas supporter le WPA3.

Par contre, le protocole WPA3 est rétrocompatible, par exemple un routeur compatible WPA3 pourra fonctionner sans problème avec un appareil Wi-Fi WPA2.