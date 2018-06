L'assistant vocal Alexa s'invite dans les hôtels

André Boily 20-06-2018 | 12h57

Le géant Amazon a trouvé une niche pour son assistant vocal Alexa : les chambres d'hôtel. Au lieu de parler au personnel de la réception, les clients pourront obtenir les informations et services directement du haut-parleur intelligent d'Amazon.

Amazon l'a confirmé, la chaîne Marriott International va installer ses assistants vocaux dans les chambres de ses hôtels Marriott, Westin, St-Regis, Aloft et Autograph dès cet été.

Le géant du magasinage en ligne a conçu à cet effet une version dédiée de son système intelligent appelée Alexa for Hospitality. Ce dernier équipera les haut-parleurs Echo Dot, Echo et Echo Plus dans les chambres d'hôtel.

Au lieu d'appeler la réception, les clients obtiendront réponse à leurs questions en interrogeant Alexa qui a été conçu pour répondre aux demandes les plus courantes, comme : les heures d'ouverture de la piscine, où se trouve la salle de conditionnement physique ou le restaurant, etc. Ceux-ci pourront en demandant à Alexa de contacter la réception, le service d'entretien, pour ne mentionner que ces exemples.

Compatible avec les systèmes hôteliers

Les technologies hôtelières actuelles comme DigiValet, Nuvola, Volara ou Intelity intégrées à Alexa permettront aux clients de commander une bouteille de vin ou de réserver une séance de massage ou de relaxation au spa.

En deux mots, Alexa for Hospitality deviendra le centre unifié des services d'hôtels, libérant ainsi le personnel à des tâches plus précises et moins répétitives. Cela dit, les clients qui ne parlent pas les langues reconnues par Alexa devront se rabattre sur le bon vieux téléphone pour obtenir les services désirés.

Siri d'Apple non retenu

Le géant américain ajoute que les clients pourront dans un avenir proche se connecter à leur propre compte Amazon pour avoir accès à leur liste de contacts, leur musique préférée ou leurs livres audio.

Pour faire son choix, la chaîne Marriott avait testé non seulement les appareils Alexa, mais aussi ceux d'Apple, à savoir les HomePod gérés par l'interface intelligente Siri.

Pour connaître les réactions des clients, la chaîne Marriott et Amazon vont tester Alexa dans une dizaine d'hôtels cet été aux États-Unis.