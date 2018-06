Amazon offre 3,5 M$ à l'équipe qui réussit un brin de causette avec Alexa pendant 20 min

André Boily 18-06-2018 | 22h23

Depuis quelque temps déjà, on vante ici et là les capacités de l'intelligence artificielle (IA) pour imiter, même très partiellement, l'habileté du discours. L'interface vocale Alexa d'Amazon est une de celles-là. Amazon offre 3,5 millions $ à quiconque réussit à concevoir une interface intelligente avec l'IA d'Alexa pour tenir une causette pendant 20 minutes.

C'est la seconde fois qu'Amazon tient un tel concours. Comme dans le défi de l'an dernier, celui de bâtir une intelligence artificielle pour tenir une causerie de 20 minutes avec Alexa sans faire de gaffes. Prenant exemple dans le jargon du cinéma, on parle ici de bloopers. Alexa étant ici l'interface vocale incorporée dans les assistants intelligents comme les haut-parleurs intelligents Echo d'Amazon.

Traduire en code informatique des notions aussi rudimentaires comme celle du père Noël dans un système d'intelligence artificielle est tout sauf facile. Parlant du premier concours, des membres de l'équipe championne sont venus prévenir les compétiteurs de cette année : «ce qui est ressorti de l'expérience furent les nombreuses gaffes (bloopers) d'Alexa» peut-on lire sur le site The Verge.

Un exemple de gaffe d'Alexa : «savez-vous ce que j'ai réalisé l'autre jour ? Que le père Noël est le mensonge le plus élaboré jamais conçu». Si, pour un public adulte, ce type de blague tirée du site Reddit peut passer, pour un public en bas âge à quelques semaines de Noël, c'est un important faux pas, même pour une IA basique comme celle d'Alexa.

Le véritable gagnant...?

Techniquement, pareille tentative de tenir une conversation avec une interface IA relève de l'exploit, car à l'heure actuelle c'est encore au-delà des capacités de la technologie actuelle, écrit Elisabeth Clark, membre de l'équipe gagnante de l'an dernier, interrogée sur la question.

Cette année, huit équipes sélectionnées par leur université respective s'affrontent pour remporter les 3,5 millions $ en prix d'Amazon (qui se répartissent ainsi: 1,5 million $ en argent + 2 millions $ en valeurs et autres prix).

Celles-ci devront élaborer un assistant virtuel ou assistant intelligent (chatbot) en utilisant les immenses ressources d'Amazon, à savoir les outils de reconnaissance de la parole de l'interface vocale Alexa, un accès complet à la puissance informatique des Services Web d'Amazon et des montagnes de données de formation récoltées sur des dizaines de millions d'utilisateurs d'Alexa.

Les équipes ont jusqu'en novembre pour être prêtes. On peut d'ores et déjà dire qu'Amazon sera la grande gagnante de ce concours qui fera défiler les plus brillants programmeurs d'IA dans le monde.