Lecteur Roku Streaming Stick+, maintenant compatible 4K et HDR

André Boily 12-06-2018 | 16h08

Le nouveau lecteur de télé Internet Streaming Stick+ de Roku est nettement plus performant que l'ancienne version limitée à la haute définition. Avec une compatibilité 4K et HDR, il offre un moyen facile et très abordable d'accéder aux contenus 4K HDR des chaînes de télé par Internet.

Face aux produits concurrents comme l'Apple TV et avec l'arrivée et la baisse des prix des téléviseurs compatibles 4K et HDR sur le marché, vous avez avec le Streaming Stick+ le parfait lecteur (ou récepteur) pour accéder à une programmation haute en couleur sur Netflix, YouTube, Prime Video et sur des centaines d'autres par votre connexion Internet.

Deux préalables...

Parlant de connexion Internet, si le débit de la vôtre dépasse les 25 mégabits par seconde, alors vous n'aurez aucun problème pour lire en continu des films et des séries télévisées en définition 4K et HDR, avec un téléviseur compatible bien évidemment. À ce propos, Netflix recommande 20 Mb/s.

Autre facteur à considérer dans votre forfait Internet, détenir un solide volume d'au moins 300 gigaoctets par mois, davantage si vous êtes plusieurs connectés à Internet à la maison.

Installation

Cela dit, pour 89,99 $, le lecteur Streaming Stick+ de Roku s'installe en un rien de temps à l'arrière de votre téléviseur. Par rapport à l'ancienne version HD, il offre de plus la définition 4K et HDR, un processeur plus puissant, une télécommande adaptée pour allumer le téléviseur, contrôler le volume ainsi qu'une antenne réceptrice WiFi quatre fois plus performante.

La toute première fois, il suffit d'insérer le petit lecteur dans une entrée HDMI de préférence compatible avec la norme HDCP 2.2a. Ensuite, on fixe l'antenne au port mini USB du lecteur Streaming Stick+ et, pour l'alimentation, vous avez le choix de vous servir d'un port USB libre de votre téléviseur ou d'utiliser l'adaptateur mural. Pour le reste, il reste à connecter le lecteur au réseau WiFi de la maison, à effectuer l'enregistrement habituel auprès de Roku et à choisir les chaînes qui vous intéressent.

À l'essai et en comparaison avec le lecteur Roku Ultra 4K (non compatible HDR) que j'utilise depuis sa sortie sur le marché, le nouveau Streaming Stick+ est très rapide et réactif et la qualité vidéo ultra haute définition 4K parfaite. De plus, la qualité audio du Stick+ supporte Dolby Audio et DTS. Contrairement à mon appareil Roku Ultra, la nouvelle télécommande permet de contrôler le téléviseur (on/off et volume) et l'antenne externe est très efficace même loin du routeur.

Interface en français

Personnellement, j'ai toujours pour principe de préférer la connexion câblée Ethernet pour les gros téléchargements en ligne comme ceux des chaînes Internet et sur mon ordinateur et de réserver le sans fil pour les appareils mobiles. Mais ça, c'est un de mes caprices technos.

L'interface Roku OS ainsi que le manuel sont en français - aucun ennui de ce côté-là.

En somme, avec les plus récents téléviseurs 4K UHD dont plusieurs sont compatibles HDR (High Dynamic Range imaging ou imagerie à grande gamme dynamique) et très abordables, le lecteur Roku Streaming Stick+ en est le parfait complément pour accéder aux chaînes Internet comme Netflix. Attention, ne confondez pas avec l'ancien modèle Streaming Stick (même nom, mais sans le signe +) uniquement compatible HD (environ 50 $).

Ci-dessous, la vidéo de présentation du lecteur Roku Streaming Stick+ sur YouTube.