Comment choisir le meilleur disque électronique SSD?

André Boily 29-05-2018 | 15h49

Que vous remplaciez un disque dur traditionnel par un disque SSD dans un ordinateur neuf ou âgé de quelques années, tous les supports SSD apportent un gain indéniable, mais certains sont meilleurs que d'autres et nul besoin de choisir le plus cher.

Ça y est, vous en avez marre de votre disque dur qui prend une éternité à accéder aux fichiers des systèmes d'exploitation, des logiciels et des fichiers sans cesse plus lourds - logique identique pour l'écriture des fichiers.

Même pour un ordinateur récent, le disque dur classique peine à remplir ses fonctions de base. La solution tient en trois lettres : SSD. Et la différence de vitesse en un chiffre : environ 10 fois plus vite tant en écriture qu'en lecture.

Les disques électroniques SSD (Solid-State Drive) sont formés d'un assemblage de mémoire Flash, soit des mémoires non volatiles (qui ne s'effacent pas en absence de courant électrique) à semiconducteurs gérées par une électronique de commande qui, ensemble, remplissent la même fonction qu'un disque dur rotatif.

La mise à niveau de votre ordinateur vers un stockage sur disque électronique SSD même âgé de plusieurs années vaut amplement le coût et l'effort de l'installer, d'autant plus que ces disques SSD sont moins chers tout en ayant une plus grande capacité.

Capacité

Sage conseil si vous êtes sur le point d'acheter un ordinateur neuf ou remis à neuf : si on vous offre l'option SSD, prenez là. Vous ne le regretterez pas. Même logique si vous lorgnez vers un système d'occasion, installer un disque SSD est aussi facile que d'installer un disque dur classique.

Autre conseil une fois le disque SSD installé, ne le remplissez pas au-delà des 75 ou 80% de sa capacité afin de leur laisser une marge de manoeuvre. Si c'est le cas, remplacez-le par un autre SSD de plus grande capacité.

MacBook et autres ordinateurs portatifs

Attention, certains ordinateurs portatifs récents comme les MacBook (et MacBook Pro) sont déjà équipés d'un disque SSD ayant la forme d'une barrette de mémoire. Vérifiez sur Apple ou sur MacSales.com pour connaître le type de disque et les options de mise à niveau.

Coûts

Les disques SSD les plus chers sont généralement les meilleurs, mais le léger gain de performance qu'ils apportent ou encore les fonctions supplémentaires ne valent habituellement pas le surcoût. La principale raison d'achat, c'est la performance tout simplement et tous les SSD en offrent.

Un disque de 250 ou de 500 gigaoctets devrait suffire à vos besoins. Sinon, on trouve maintenant des 750 Go ou des 1000 Go (1 To).

SATA

Choisissez des disques SSD compatibles SATA (l'interface de connexion avec votre ordinateur) de taille 2.5 po. Les SSD de type M.2 ont la forme de barrette de mémoire pour équiper les ordinateurs portatifs très minces.

Garanties et durabilité

Le fabricant des disques SSD doit livrer une garantie d'au moins trois ans sur ses produits SSD. Quant à l'endurance, ils peuvent subir un nombre incalculable d'écritures et lectures avant de rendre l'âme, en fait leur durée de vie excède celle de l'ordinateur lui-même. Et sans pièces mobiles, les chocs et autres mouvements brusques ne les affectent pas.

Que faire ensuite de ses disques durs ?

Une fois votre disque installé dans votre ordinateur avec système d'exploitation, applications et fichiers personnels, votre ancien disque dur peut servir de disque de sauvegarde dans un lecteur externe relié par câble USB ou autre.

Si votre ordinateur est du type tour contenant plusieurs baies de stockage (habituellement 4 baies), alors vous pouvez vous procurer un disque SSD de 128 Go par exemple pour loger le système d'exploitation Mac OS ou Windows et les logiciels. Pour une poignée de dollars, l'achat d'un second disque dur de même capacité que celui qui a été retiré formera pour vos dossiers personnels un volume RAID 0 (deux disques formant un seul volume) pour gain appréciable en lecture et écriture (environ deux fois plus vite). Un troisième disque dur dans la quatrième baie sert de sauvegarde.

Cette dernière configuration équipe depuis 2008 mon Mac Pro 2006.