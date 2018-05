Les haut-parleurs capables de réagir à des commandes inaudibles

André Boily 18-05-2018 | 17h29

Imaginez, les millions de haut-parleurs intelligents vendus actuellement peuvent écouter et obéir à des commandes cachées, mais complètement inaudibles pour nous. Ces appareils ont-ils l'oreille trop fine ?

Des chercheurs ont pendant deux ans réussi à démontrer que des commandes cachées complètement inaudibles pour nous, humains, peuvent être captées par les haut-parleurs intelligents comme ceux produits par Amazon, Google et Apple. C'est ce que le New York Times (NYT) rapporte cette semaine et le potentiel de fraude, d'arnaque et de nuisance est assez élevé.

Des commandes cachées dans une musique jouée dans la pièce ou dans un appareil dissimulé à votre insu dans votre domicile peuvent effectuer à peu près tout ce que ces systèmes Google Home, HomePod ou Echo sont capables de faire.

Les étudiants américains et chinois aidés de leurs professeurs ont pu dissimuler dans du bruit blanc des commandes inaudibles pour, par exemple, activer le mode avion ou pour lancer l'ouverture d'un site Web.

Des instructions pirates cachées dans de la musique !

Entre des mains malveillantes, de telles instructions sonores pourraient selon le NYT servir à déverrouiller les portes connectées de votre maison, virer de l'argent ou acheter des produits en ligne à votre place, tout cela à partir de simples commandes cachées dans un morceau de musique jouée à la radio FM!

Selon un des chercheurs interrogés par le NYT, le Dr Nicolas Carlini dit qu'il n'y a «aucune évidence à l'heure actuelle que de telles techniques malveillantes puissent avoir quitté le laboratoire d'expérimentation, mais ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un ne s'en empare. Mon hypothèse est qu'il y a déjà des gens malveillants qui embauchent des spécialistes pour reproduire ce que nous avons fait».

Faciles à berner

En dépit des incroyables progrès en matière d'intelligence artificielle (IA), les systèmes mêmes les plus sophistiqués peuvent être facilement bernés. La vision artificielle peut confondre des choses toutes simples et les haut-parleurs intelligents ouvrent volontiers votre compte à quiconque imite votre voix, comme on le montre dans cette vidéo YouTube.