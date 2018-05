Surface Hub 2, la mégatablette de 50 po d'écran de Microsoft

André Boily 15-05-2018 | 12h53

Surface Hub 2 est un design d'écran 4K modulaire futuriste pour les entreprises et les employés qui recherchent un espace commun mural pour partager notes et fichiers. Microsoft entend livrer son produit en 2019.

Annoncé aujourd'hui, Microsoft a publié sur son site son nouvel écran Surface Hub 2 de qualité 4K avec le format traditionnel deux tiers ou 3:2 des appareils Surface.

Modulaires, il sera possible d'assembler jusqu'à quatre panneaux pour créer un écran mural de 50,5 pouces. Le poids qui varie entre 25 et 35 kg reste tout de même plus léger que les écrans Surface Hub première version.

Pris à l'unité, chaque écran peut également être monté sur un chevalet sur roues.

Groupés, ces écrans forment un espace collaboratif pour des rencontres de travail, des appels vidéo Skype, des fichiers partagés, etc., comme sur un tableau noir high-tech.

Les Surface Hub première génération datent du début 2015 où le géant du logiciel avait dévoilé cet écran monstre de 82 po de 22 000 $US, dont une version 55 po de 9000 $.

La nouvelle version Hub 2 se veut plus immersive avec une interface infonuagique intelligente adaptée pour les applications et les services Microsoft bien évidemment.

Surface Hub 2 intègre une connexion WiFi et lorsque les panneaux sont montés ensemble, ils peuvent se connecter pour former un seul grand écran ou fonctionner séparément.

Livraison l'an prochain.