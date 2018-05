Comme d'autres marques, Sanyo fait le pari Roku OS

André Boily 01-05-2018 | 21h38

Pour percer sur le marché des téléviseurs HD et 4K, plusieurs fabricants misent sur le système intelligent Roku OS pour accéder au contenu en ligne par Internet afin d'être mieux outillé devant les produits des grandes marques.

Moins de temps...

Avec nos horaires souvent remplis, certains jugent avec raison qu'acheter un appareil à fort prix est exagéré pour ne pas dire très tentant, et à plus forte raison avec une programmation télé de plusieurs dizaines de dollars par mois que bon nombre disent ne pas regarder ou très peu. Ce qui est apprécié avec l'arrivée de produits comme les TCL, Sharp et Sanyo, c'est non seulement leur bas coût, mais aussi l'intégration d'un système comme Roku OS pour regarder du contenu sur demande grâce à une connexion Internet. Que l'on regarde deux ou vingt heures de télé par Internet par semaine, cela ne fait pas de grande différence sur vos abonnements préférés (Netflix, Prime Video, etc.), hormis la consommation d'un plus grand volume de données.

Depuis deux ans environ, la recette d'une bonne image ultra haute définition 4K jumelée avec l'imagerie à grande gamme dynamique (HDR) n'est plus un secret pour personne. Ce grand choix de marques permet d'accéder à des produits plus abordables devant ceux des grands noms que sont Samsung, Sony, Panasonic ou LG.

Le duo Sanyo-Roku OS arrive chez Walmart avec des écrans pleine HD, une définition qui fait du sens sur de petits écrans de moins de 50 pouces en diagonale avec des prix de 248 $ (32 po) à 498 $ (50 po), et, à l'inverse, l'est beaucoup moins sur des écrans de 55 po et plus.

D'autres produits comme les marques TCL, Sharp, Insignia ont débarqué sur les tablettes des Best Buy et autres Walmart avec le système Roku OS. Avec des résolutions 4K UHD et HDR, ces appareils télé intelligents sont conçus pour tirer profit des services comme Netflix et des contenus disponibles en ligne sur d'autres services.

Mesurez votre meuble télé !

Cela dit, s'il y a un détail agaçant dans les nouveaux produits télé, toutes marques confondues, c'est la tendance à disposer les supports (les pieds) des télés aux extrémités.

De la sorte, les meubles télé qui supportaient autrefois des téléviseurs plus petits ne sont plus de taille pour les grands panneaux. Un détail qui ne cause aucun problème si les pieds de l'appareil sont près du centre.

Un de nos écrans Panasonic HD 50 po acheté au printemps 2015 a rendu l'âme en mars dernier. Un appareil TCL 4K 50 po était placé dans le panier d'achats quand, à la dernière seconde, un mesurage du meuble télé a tout simplement fait annuler la commande - meuble pas assez large. On a dû se rabattre sur un appareil Samsung.

Dans une autre pièce pour l'écran LG 4K, une affreuse et longue planche de mélanine est déposée sur l'ancien meuble du téléviseur 40 po afin de recevoir l'écran de 60 po... en attendant un nouveau meuble.