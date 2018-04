Importante mise à jour de Windows 10 le 30 avril

André Boily 27-04-2018 | 19h41

Prénommée Spring Creators Update jusqu'à tout récemment, la mise à jour renommée Avril 2018 débarque sur les systèmes Windows 10 dont le principal objectif vise à vous faire gagner du temps.

Le 30 avril, vous devrez avoir envoyé vos déclarations fiscales et, pour les utilisateurs de Windows 10, effectué la mise à jour d'avril 2018.

Deux fois par an, les mois de mars et avril au printemps et ceux de septembre et octobre correspondent règle générale chez Microsoft aux sorties d'importantes mises à jour de Windows.

Avec cette mise à jour, Microsoft a repensé l'organisation de son populaire système d'exploitation en intégrant mieux les fonctions afin, semble-t-il, de simplifier les tâches et de réduire le temps nécessaire à les effectuer, dont voici les principales :

Timeline : pour retrouver un document ou un site Web, une application utilisée précédemment ou pour revenir à un état antérieur, Timeline indexe et conserve en un endroit votre utilisation passée depuis les 30 derniers jours.

Assistant de concentration (Focus Assist) : c'est l'outil anti-distractions dit Microsoft. Avec 3 à 6 heures passées devant des écrans, la concentration est sans cesse troublée par des messages ou des notifications de réseaux sociaux pour ne nommer que ceux-là. Avec Focus Assist, vous pourrez vous déconnecter de tous ces fils d'informations distrayants, les classer par ordre d'importance et vous assurer qu'ils n'apparaissent qu'à des moments ou des heures précises. En outre, comme sur macOS, une icône audio sur l'onglet du navigateur permettra de couper l'audio.

Partage de proximité : comme avec AirDrop sur macOS et iOS, cette fonction permet d'envoyer rapidement et simplement un fichier ou un site Web à un autre utilisateur à portée de Bluetooth ou sur le même réseau Wi-Fi, et ce peu importe la taille du fichier.

Assurez-vous d'avoir une bonne connexion Internet pour ne pas perdre de temps à la télécharger.