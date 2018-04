Microsoft prépare une version allégée de Windows 10 pour les ordinateurs à faible stockage

André Boily 26-04-2018 | 13h26

Il y a un marché qui échappe à Microsoft, c'est celui des ordinateurs portatifs à bas coût équipé d'un stockage SSD de faible capacité de 16 ou 32 Go et popularisés par les appareils Chromebook. Pour ces derniers, Microsoft leur prépare une version allégée de son système d'exploitation Windows 10.

Ce système d'exploitation allégé de Windows 10 Lean s'ajoute aux versions 10 Home, 10 Home N, 10 Pro et 10 Pro N actuellement offertes par le géant des logiciels.

Cette version Lean fait partie des versions nouvellement publiées à titre d'essai par Microsoft en vue de la nouvelle version Windows 10 appelée Redstone 5.

Windows 10 Lean vise le marché des appareils à faible capacité de stockage comme sur les ordinateurs portatifs à bas coût et les tablettes. Un ordinateur pourra rouler sans problème avec une capacité de seulement 16 gigaoctets.

Dénudé de composantes comme Internet Explorer et de Registry Editor et autres applications, Win10 Lean pourra se mettre à jour même avec peu d'espace de stockage; ce qui est difficilement le cas avec une version intégrale de Win 10 sur un appareil de 16 Go.

Microsoft pourra avec Windows 10 Lean se tailler une place dans le marché des ordinateurs à très bas coût, lequel est principalement occupé par des appareils exploités par Chrome OS et qui se servent d'une connexion Internet et d'un stockage infonuagique pour loger leurs fichiers personnels.