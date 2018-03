Encore plus rapides que les SSD, les SSD de série Optane d'Intel

André Boily 14-03-2018 | 20h05

Si vous trouviez que votre stockage SSD de votre ordinateur n'est pas assez rapide, Intel a dans ses cartons sa gamme Optane, une nouvelle génération de support SSD près de trois fois plus vite en lecture que les supports SSD courants.

Comme la gamme Optane est relativement nouvelle sur le marché, les prix sont, à capacités égales, plus élevés que les disques ou cartes SSD standards dont les prix ont eu le temps de descendre ces dernières années.

À qui s'adressent-ils ? Principalement aux amateurs de jeux vidéo qui exigent un maximum de performance, aux serveurs de centres informatiques ou naturellement aux utilisateurs d'ordinateurs personnels qui recherchent le matériel dernier cri.

Rapide ? Ça oui !

Les disques électroniques et cartes SSD actuels apportent un gain de performance indéniable, mais la technologie Optane offre un débit en lecture de 1450 Mo/s. Votre SSD actuel exécute la même opération en environ 550 Mo/s, soit trois fois moins, même si c'est déjà ultra rapide par rapport à un disque dur mécanique. En écriture, le gain est moindre, environ 20%, pour 640 Mo/s.

La technologie derrière Optane s'appelle 3D XPoint, un tout nouveau type de stockage offert tant en version 2.5 po 7 mm pour remplacer un disque dur de portable ou en barrette PCI Express, comme sur les ordinateurs portatifs de type MacBook Air ou Pro. À la base, ces cartes profitent d'un gestionnaire de mémoire système et d'une interface matérielle et logicielle plus avancés.

Avec ces débits, lancer un jeu, démarrer votre système, convertir un lot de centaines de photos, tout prend moins de temps.

Par contre, vous devrez travailler plus longtemps pour acquérir pareille technologie de stockage; une carte PCI de la série Optane SSD 800p de seulement 58 Go coûte environ 120 $US, tandis qu'un disque électronique SSD 900p de 480 Go coûte 540 $US si on se fie aux prix d'Amazon.

Attendez-vous à voir apparaître ces supports de stockage prochainement dans les ordinateurs haut de gamme.