Samsung dévoile sa nouvelle gamme de téléviseurs QLED 2018

André Boily 09-03-2018 | 16h37

Le géant de l'électronique Samsung a révélé plus tôt cette semaine sa nouvelle gamme de téléviseurs haut de gamme QLED dotés d'intelligence artificielle, de l'assistant vocal Bixby et d'une série d'améliorations techniques de l'image.

La gamme QLED, c'est le haut de gamme de Samsung, lequel vise à concurrencer les écrans plats OLED de son rival national LG Display.

La première chose que l'on découvre en lisant les caractéristiques de ces nouveaux écrans, c'est leur faible épaisseur à 1,5 po et leur fine bordure d'écran. Bref, ces écrans sont taillés pour se fondre dans le décor de votre foyer.

Style minimaliste

Mieux encore, c'est le câble unique qui réunit à la fois le signal audiovidéo et l'alimentation lequel a été rendu le plus discret possible - à condition bien sûr que vous n'utilisiez pas des câbles pour l'une des trois entrées USB. Samsung nomme cette conception Q Style Elite où une partie de la quincaillerie est rassemblée dans un module distinct One Connect Box qui, lui, reçoit tous les câbles.

Bref, ces écrans peuvent être fixés parfaitement à plat contre le mur, comme des tableaux. Du même coup, tous les appareils (One Connect Box, récepteur numérique, lecteur DVD/Blu-ray, lecteur Roku) peuvent être relogés ailleurs qu'en dessous du téléviseur dans un meuble télé.

C'est l'approche minimaliste à son meilleur. Samsung propose également des supports de types trépied et socle pour mieux s'adapter à votre salon.

Assistant Bixby

Autre nouveauté qui avait été introduite dans les téléphones intelligents du fabricant, l'assistant Bixby fait son entrée dans les téléviseurs 2018.

Il suffit d'appuyer sur la télécommande le bouton de reconnaissance vocale ou sur votre téléphone intelligent pour demander votre requête.

Les appareils télé 4K ultraHD QLED seront offerts dès le 20 avril. À titre d'exemple le modèle 65 po Q9FN démarre à 3800 $US. Ils supportent l'imagerie à haute gamme dynamique HDR10+ et les autres dimensions d'écran sont 55 et 75 po.

Plus tard cette année, les premiers écrans 8K devraient apparaître sur le marché.