Loomo, le petit robot à la fois assistant mobile et transporteur personnel

André Boily 06-03-2018 | 14h55

La compagnie Segway qui a inauguré les fameux transporteurs stabilisés par gyroscopes lance un tout nouveau robot, appelé Loomo. En plus de servir de transporteur personnel, celui-ci se comporte comme un robot interactif qui répond aux commandes de son maître.

Fidèle descendant du Segway original, le robot Loomo est plus qu'un transporteur personnel, c'est un robot compact qui vous suit et vous assiste dans des tâches rendues possibles par son cerveau d'algorithmes.

Il répond aux commandes vocales de son propriétaire, il le suit de manière complètement autonome et peut même se garer tout seul.

Connecté par l'application mobile Android, on peut lui assigner des tâches comme prendre des photos ou vidéos.

Assez performant, il atteint la vitesse de 18 km/h en mode transporteur personnel ou de 8 km/h en mode robot. Son autonomie électrique atteint 35 km et, en plus d'être facile à utiliser pour se transporter, il tolère tous types de terrains.

Développé par Segway Robotics et financé sur la plateforme de sociofinancement Indiegogo, le robot Loomo est en prévente au prix de 1300 $US ou 1800 $US une fois l'offre terminée. Sa date de livraison aux États-Unis, au Canada et en Europe est prévue pour mai prochain.

