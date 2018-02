Géré par intelligence artificielle, ce drone vous suit et filme en 4K

André Boily 13-02-2018 | 21h42

C'est fou le nombre de drones qu'il y a sur le marché, mais celui-ci se démarque par l'absence de contrôleur à distance, par son autonomie gérée par une vision intelligente et par sa vidéo 4K. Son nom, le drone Skydio R1. Expérience requise? Aucune.

Ce drone peut voler sans assistance ou guidage humain, d'ailleurs il est livré sans contrôleur à distance. À la place, un système de vision gérée par intelligence artificielle lui permet de vous suivre et de vous filmer en ultra haute définition (UHD) ou 4K.

L'engin volant est l'oeuvre de Skydio, une petite entreprise californienne en démarrage à Redwood. Il a fallu à l'équipe de passionnés plus de quatre ans pour développer ce drone R1.

Doté de quatre rotors électriques, le R1 se déplace sans heurter les arbres, les immeubles ou tout autre objet. Et contrairement aux autres drones grand public - qui finissent tous plus ou moins par s'écraser à cause de l'inexpérience des utilisateurs - le drone R1 se guide tout seul sans intervention humaine.

Jusqu'à 13 caméras de guidage

L'absence de contrôleur permet également d'abaisser les coûts de fabrication

Pour se guider, le Skydio R1 fait appel à 13 caméras qui alimentent en temps réel le cerveau électronique géré par intelligence artificielle. Le programme interne est capable selon l'entreprise de reconnaître des gens et autres objets comme des arbres, des immeubles ou des voitures. Entre ces derniers, le drone suit son propriétaire dans ses activités sportives ou récréatives.

Pour préparer le départ et la fin des vols, il suffit de connecter l'engin avec l'application mobile sur téléphone intelligent. Son autonomie en vol atteint 16 minutes par charge et sa mémoire de 64 Go suffit à enregistrer vos exploits sportifs en UHD.

Tel produit n'est pas à la portée de toutes les bourses, les jeunes ingénieurs dont la plupart sont des diplômés du MIT demandent 2500 $US pièce. Heureusement pour nous, dans ce genre de produits, les prix baissent rapidement.

https://www.skydio.com