Google s'inspire de Snapchat pour son nouveau format d'articles, les « stories »

AFP 13-02-2018 | 09h02

PARIS | Google a lancé mardi un nouveau format d'articles en ligne très visuel pensé pour les mobiles et inspiré des « stories » de Snapchat et Instagram.

Ce nouveau format appelé « AMP Stories » propose des articles de presse sous la forme d'une succession d'images ou vidéos qui occupent tout l'écran.

« Sur les téléphones intelligents et tablettes, les utilisateurs consultent beaucoup d'articles, mais n'en lisent entièrement que très peu », explique Rudy Galfi, chargé du développement d'AMP chez Google, sur un blogue. « Les images, vidéos et infographies aident les éditeurs à capter le plus vite possible l'attention de leurs lecteurs et à la mobiliser avec des contenus immersifs et consultables aisément ».

Ce nouveau format a été développé avec de grands éditeurs américains, dont certains proposent déjà des contenus sous forme de « stories »: CNN, Conde Nast, Hearst, Mashable, Meredith (qui vient d'acheter le magazine Time), Mic, Vox Media et le Washington Post. Pensées pour les mobiles, ces « stories » sont également consultables sur ordinateur.

Les éditeurs de contenus en ligne peuvent stocker ces formats sur leurs propres sites mais aussi les confier aux serveurs de Google pour qu'ils se chargent plus rapidement, a souligné Rudy Galfi. Google comme Facebook développent depuis plusieurs années des technologies, AMP (Accelerated Mobile Pages), et Articles, pour pousser les éditeurs et marques à rediriger directement leurs contenus sur leurs serveurs, ce qui accélère leur chargement.