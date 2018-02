C'est bientôt la fin des mots de passe dans Windows 10

André Boily 08-02-2018 | 11h45

Microsoft publiera ce printemps une importante mise à jour de Windows 10 qui prévoit mettre fin au recours des mots de passe, ainsi qu'améliorer la performance de la carte graphique, la gestion d'imagerie HDR et Bluetooth.

C'est l'une des plus importantes mises à jour à être publiée par Microsoft. Vers la fin mars ou début avril, le géant du logiciel distribuera Redstone 4, soit la mise à jour Spring Creators qui est censée mettre fin au recours des mots de passe qui, comme on le sait, n'en finit de se multiplier.

Jusqu'à présent, Microsoft facilitait la tâche des utilisateurs par une gestion des mots de passe qui fait appel à des codes NIP, des capteurs d'empreinte ou encore à la reconnaissance faciale.

Application d'authentification

Dans cette prochaine mise à jour, tout cela sera chose du passé. Le système d'exploitation Windows 10 S, avec la mise à jour numéro 17093, s'appuiera sur une application d'authentification sur appareil mobile Android ou iOS qui génère un code à huit chiffres chaque minute. Donc au lieu du mot de passe long comme ND%dS3uILo)0#nBXxqÉ ou d'une phrase de passe, il suffira de confirmer sur Windows le code générer sur votre téléphone intelligent.

Pour s'emparer de votre système, un pirate devra avoir accès à la fois à votre ordinateur et votre téléphone intelligent. Cependant, vous devrez posséder un téléphone intelligent pour vous débarrasser des mots de passe sur cette prochaine mouture de Windows 10 S.

Autres améliorations...

La mise à jour apportera une meilleure performance graphique des ordinateurs PC et hybrides. Ainsi, vous pourrez régler pour chaque application soit l'économie ou la pleine puissance de la carte graphique. Laisser tel quel, c'est le système Windows qui décide pour vous.

Bluetooth est également rendu plus simple. Au lieu d'un processus en deux étapes pour initier le jumelage, il vous suffira de cliquer sur la notification Connecter à l'écran pour jumeler un nouvel appareil à portée.

HDR amélioré

Avec la popularité de l'imagerie à haute gamme dynamique (HDR) de plus en plus présente sur les télés et écrans d'ordinateur, si Windows détecte une capacité HDR, vous aurez le choix d'activer et de configurer la vidéo HDR.